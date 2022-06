Economistas urgen a restablecer las relaciones comerciales con Argelia para evitar riesgos a 180 empresas murcianas

Empresas murcianas ya están sufriendo bloqueos en los pagos por parte de los bancos argelinos

MURCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Francisco Fuentes Campuzano, ha alertado de la necesidad de que el Estado restablezca las relaciones comerciales con Argelia para evitar que los efectos de esta desconexión afecten a la facturación de unas 180 empresas murcianas.

En declaraciones a Europa Press, Fuentes Campuzano ha explicado que el país del Magreb ha dejado de ser socio preferente de España, lo que puede conllevar, en caso de no revertirse la situación, importantes efectos negativos sobre la Región en materia de empleo, facturación y comercio.

En este sentido, ha recordado que Argelia es uno de los principales destinos exportadores de la Región, especialmente de ganado vivo, conservas, productos químicos o cemento.

"Si no se restablecen esas relaciones comerciales el daño es evidente. Se nos está vetando por una decisión estrictamente política un mercado de casi 200 millones de euros para la economía regional", ha precisado el experto, para quien "es urgente tomar medidas, pero políticas, no económicas", porque esto "no es una guerra como ocurre en Ucrania".

Al hilo, ha querido dejar claro que se trata de un conflicto "estrictamente político", con lo que la administración competente, el Gobierno central, es quien tiene que apostar por el restablecimiento de las relaciones.

Asimismo, ha advertido de que el actual escenario está marcado por la "incertidumbre", aunque ha destacado que también hay "alguna certeza" en cuanto a que empresas murcianas ya están sufriendo bloqueos en los pagos por parte de los bancos argelinos.

De no restablecerse la relación comercial, "las empresas verían mermada su cifra de ventas y se verían comprometidas, porque además hay que sumar el incremento de los costes de producción y energéticos que ya venimos sufriendo un año. No es el momento para perder clientes", ha añadido.

En relación con el gas, el secretario general de los economistas murcianos ha señalado que "no se espera una ruptura de los contratos que están en vigor, aunque cuando haya que renovarlos ya veremos".