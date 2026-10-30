El ECOS Festival cancela dos conciertos por el accidente ferroviario y traslada uno al domingo

Cantoría - JALEOS PRODUCCIONES

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización del ECOS, Festival de Música Antigua de Sierra Espuña, ha cancelado los conciertos previstos para este viernes y sábado en señal de respeto a las víctimas del accidente ferroviario, sus familias y las personas afectadas, según han informado en un comunicado.

No obstante, el grupo Cantoría ofrecerá este viernes, a las 21.00 horas, un breve repertorio musical en recuerdo de las víctimas en la iglesia de Santa María la Real de Aledo. El acto estará abierto a todas las personas que quieran sumarse.

Por su parte, el concierto previsto para este sábado 31 de octubre se traslada al domingo 1 de noviembre, a las 20.30 horas, en La Santa de Totana. En esta actuación, Marc Linde, a la viola de gamba, y Marina López, al órgano, interpretarán un programa especial de música con motivo del Día de Todos los Santos.

En cuanto a las entradas, quienes adquirieron localidades para el concierto de Cantoría del viernes podrán solicitar su devolución a través del portal 'compralaentrada.com'. Los asistentes que compraron entradas para el concierto del sábado podrán utilizarlas en la nueva fecha o solicitar el reembolso por el mismo medio.

El ECOS Festival está organizado por Early Music Project y la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, junto a los ayuntamientos de Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana, y cuenta con la colaboración del Gobierno regional y del Ministerio de Cultura, a través del INAEM.