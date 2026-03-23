La ecuatoriana Mar Figueroa diseña el cartel anunciador de La Mar de Músicas 2026

Cartel La Mar de Músicas 2026 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La artista ecuatoriana Mar Figueroa ha sido la encargada del diseño del cartel anunciador de La Mar de Músicas 2026, año en el que el festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena hará un Especial Ecuador. La creadora, cuyas obras se han publicado en The New York Times o The Washington Post, ha sido señalada por la revista Forbes como una de las 30 personas menores de 30 años más influyentes en la categoría de Arte.

Figueroa honra su herencia andina en este cartel. La leyenda del cartel de la 31ª edición ha sido creada por el diseñador cartagenero Pepo Devesa, según han informado desde el Consistorio.

En su trabajo ha explorado la naturaleza. "Ecuador es un país profundamente definido por su entorno natural: sus volcanes, su extraordinaria biodiversidad, sus textiles geométricos ancestrales y sus cosmovisiones con temas de dualidad. Esto se ha visto reflejado en el cartel de La Mar de Músicas", ha explicado el director del festival, Eugenio González.

MAR FIGUEROA

Mar Figueroa es una pintora nacida en Ecuador y residente en Nueva York. En sus pinturas surrealistas y autobiográficas, explora su identidad multifacética y honra su herencia andina.

En 2020, fue reconocida como una de las 30 personas menores de 30 años más influyentes según Forbes en las categorías de Arte y Estilo e Inmigrante. Más recientemente, fue artista residente en el Proyecto Silver Art en el World Trade Center y recibió el Premio Hopper en 2023. Actualmente, es profesora en la Escuela de Artes Visuales.

Mar Figueroa se formó en la Escuela de Diseño de Rhode Island. Sus piezas se han publicado en The New York Times, United Nations, Microsoft, Apple, Netflix, Adobe, The Washington Post, entre otros.

En sus trabajos, queda reflejada la multiplicidad de sus identidades como inmigrante ecuatoriana criada en el restaurante de cocina andina tradicional de su madre en Estados Unidos. Su práctica artística está marcada por este restaurante, que representó un faro de continuidad cultural dentro de su comunidad andina. Las narrativas presentes en su obra cuentan historias personales, arrojando luz sobre su viaje migratorio, su herencia, la sabiduría ancestral y la espiritualidad.

Partiendo del diseño geométrico andino tradicional, el arte popular latinoamericano y su entorno como base, Figueroa, a través de su práctica artística, entabla un profundo diálogo con todas sus identidades, especialmente con aquellas que han permanecido silenciadas durante mucho tiempo.

Su objetivo con sus obras es trabajar sobre sus ancestros y rituales de los incas, quechuas, paracas, chachapoyas, moches, jíbaros, valdivias y otras tribus a través de la pintura, para abordar la persistencia indígena entre las comunidades inmigrantes latinas en Estados Unidos.

Mar Figueroa se une así a la galería de artistas que han creado el cartel de La Mar de Músicas, como ya han hecho Ángeles Agrela, Joana Vasconcelos, Miquel Barceló, Cristina García Rodero, Angel Mateo Charris, Ricardo Cavolo, Eduardo Arroyo, Juan Ugalde, Angel Haro, Juan Manuel Díaz Burgos, Ela Fidalgo, Carmen Calvo, Mariscal, Ouka Leele, Antonio de Felipe, El Hortelano, Ceesepe, Joan Fontcuberta, García Alix, Javier de Juan, Dora Catarineu, Oscar Mariné, Chema Madoz y Guillermo Pérez Villalta.

La Mar de Músicas dará a conocer la programación completa de su 31ª edición y pondrá a la venta sus entradas y abonos este jueves 26 de marzo, a las 12.00 horas. Más información y venta de entradas en www.lamardemusicas.cartagena.es