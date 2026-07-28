Educación aborda con los sindicatos el decreto que endurecerá las sanciones por acoso escolar - CARM

MURCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha mantenido durante los últimos días una ronda de contactos con los sindicatos para analizar el nuevo decreto que endurecerá las sanciones relacionadas con el acoso escolar, una norma que ya ha iniciado su tramitación y se encuentra en fase de audiencia e información pública.

Marín se ha reunido con representantes de los sindicatos SIDI, ANPE, CCOO, STERM y UGT para abordar el contenido del texto, según ha informado la Comunidad.

El futuro decreto tiene como objetivo implantar una política de tolerancia cero frente al acoso escolar y endurecer el régimen sancionador. Entre las principales novedades figura la desaparición de las faltas leves y la sustitución de las actuales faltas graves y muy graves por las categorías de "conductas perjudiciales para la convivencia" y "conductas gravemente perjudiciales para la convivencia".

La norma también prevé la expulsión definitiva del centro para los casos de acoso escolar demostrado y endurece las sanciones por conductas como la desobediencia, la incorrección, los insultos, las amenazas o las agresiones.

El decreto, a su vez, amplía la capacidad del profesorado para sancionar conductas perjudiciales para la convivencia, mientras que corresponderá a los directores adoptar las medidas que impliquen la expulsión del alumnado o el cambio de grupo.

Además, establece como obligatorias las medidas provisionales, como la no asistencia a clase, mientras se investigan conductas graves o muy graves, y reduce los plazos de tramitación de los expedientes disciplinarios.

El texto permanecerá en trámite de audiencia e información pública hasta el próximo 30 de julio, periodo durante el que cualquier persona interesada podrá presentar alegaciones y observaciones a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma.