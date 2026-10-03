Educación convoca los Premios Extraordinarios de Bachillerato para los mejores expedientes del curso 2025-2026

Archivo - Un alumno durante un examen - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha convocado los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2025-2026, que concederán un máximo de 13 galardones dotados con 1.000 euros cada uno, según recoge la resolución publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

En concreto, a la convocatoria podrá concurrir el alumnado que haya cursado la etapa completa en centros españoles y finalizado en la comunidad durante el último curso con el título de Bachiller obtenido en la evaluación ordinaria.

Entre los requisitos académicos se exige acreditar una nota media igual o superior a 8,75 puntos en el conjunto de los dos cursos.

Las pruebas de selección constarán de cuatro ejercicios independientes: Lengua Castellana y Literatura II; Historia de España o Historia de la Filosofía; Lengua Extranjera II; y la materia de modalidad obligatoria cursada por el alumno en segundo de Bachillerato.

Para optar al galardón será imprescindible alcanzar una calificación mínima de cinco puntos en cada uno de los exámenes y una media global no inferior a los nueve puntos.

Además de la cuantía económica, los alumnos reconocidos obtendrán la exención del pago de precios públicos en la matriculación de sus estudios superiores en centros públicos, así como la correspondiente anotación de la distinción en su historial académico.

El plazo para la presentación de solicitudes permanece abierto hasta este miércoles, 7 de octubre, a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma (procedimiento '832') o en las oficinas de atención al ciudadano.