Educación incluirá la opcionalidad en la prueba práctica de las oposiciones a docentes

MURCIA 29 Oct.

Las oposiciones a docentes en la Región de Murcia introducirán cambios en las próximas convocatorias de las oposiciones a docentes como la opcionalidad en la prueba práctica, que será diseñada por una comisión de tres miembros y cuyo contenido se ceñirá exclusivamente al currículo, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha explicado que el objetivo de estos cambios es que las pruebas "sean más transparentes, objetivas y los opositores conozcan su contenido y criterios de evaluación con antelación".

Entre las novedades que ha presentado el consejero se encuentra introducir la opcionalidad en la prueba práctica de las oposiciones a docentes, en la que los opositores podrán elegir entre varias preguntas e incluso entre dos modelos de exámenes, opción A y B.

Además, el ejercicio práctico será diseñado por una comisión formada por tres miembros del tribunal, con el fin de que haya un trabajo conjunto sobre la prueba, mientras que hasta el momento se encargaba solo el presidente del Tribunal 1 de cada especialidad.

El ejercicio práctico se ceñirá exclusivamente al contenido del currículo. Hasta el momento, ese ejercicio podía ser del contenido del currículo o del temario.

Asimismo, en la convocatoria de las oposiciones se incluirán las características específicas de la prueba práctica por especialidad, y los criterios generales de valoración por especialidad para la prueba práctica, el tema y la parte didáctica.

Otra de las novedades es que los exámenes se harán en papel autocopiable y los candidatos se podrán llevar copia del ejercicio que han realizado.

"El objetivo de estas nuevas medidas, que se estudiarán con los sindicatos en mesa de negociación, es mejorar el procedimiento de oposiciones a docente que se celebrarán en los próximos años en la Región en aspectos que son competencia de la Comunidad Autónoma", ha resaltado el consejero.

El titular de Educación ha explicado que "es necesaria una revisión urgente del modelo de acceso a la función pública docente que compete exclusivamente al Ministerio de Educación, porque la normativa de acceso tiene cerca de 20 años y es obsoleta".

La próxima convocatoria de oposiciones corresponde al cuerpo de Maestros y se celebrará el próximo año, con la previsión de convocar 1.500 plazas. El Gobierno trabaja en la convocatoria de más de 6.000 plazas a lo largo de esta legislatura.