Educación oferta más de 53.000 plazas para Infantil, Secundaria y Bachillerato, cuyo plazo de petición arranca el día 27

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín - EUROPA PRESS

MURCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El plazo para pedir plaza en escuelas infantiles, colegios e institutos públicos y centros concertados de la Región de Murcia para el próximo curso comenzará el día 27 y estará abierto hasta el 18 de marzo. En total, Educación ha lanzado una oferta de 53.378 plazas para alumnos de Infantil, Secundaria y Bachillerato en 630 centros.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, que ha precisado que del total, 15.574 son para los alumnos de tres años (segundo ciclo de Educación Infantil), 23.524 para primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 14.280 para primero de Bachillerato.

Igualmente, ha avanzado que el próximo curso habrá más de 9.000 plazas gratuitas en aulas de 2-3 años, y se incrementará en 300 la oferta de plazas de 0-3 años respecto a este curso escolar. Las aulas gratuitas de 2-3 años ya están en prácticamente todos los municipios de la Región.

Según el consejero, "se trata de un crecimiento histórico de más de 8.400 plazas gratuitas de 0-3 años (1.400 por ciento), respecto a las 600 plazas en gratuidad que había en el curso 2022-2023, con el objetivo de ofrecer más servicios gratuitos a las familias, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y universalizar la enseña de primer ciclo de Educación Infantil".

No obstante, ha confirmado un descenso de la natalidad en 3 años con respecto al año pasado, ya que el censo de nacidos en la Región este año se sitúa en 13.265 niños, "un descenso de aproximadamente unos 400 nacimientos con respecto al curso anterior".

El plazo de admisión se inicia también para las plazas en aulas gratuitas de dos años de colegios públicos y las 600 plazas de las 14 escuelas infantiles de la Comunidad.

En este sentido, ha asegurado que ha habido un incremento de nueve colegios públicos que ofertarán el próximo curso plazas gratuitas en aulas de 2-3 años. Se trata de los colegios Nuestra Señora de la Arrixaca y Félix Rodríguez de la Fuente, ambos en Murcia; Francisco Caparrós, en Mazarrón; Ricardo Campillo, en Santomera; Nuestra Señora de la Esperanza, en Calasparra; Florentino Bayona, en Mula; Nuestra Señora del Carmen, en Alguazas; Nuestra Señora de los Remedios, en Albudeite; y San Agustín, de Ojós.

BAJADA DE RATIO EN 1º DE PRIMARIA

En esta misma línea, ha adelantado que el próximo curso "se iniciará la bajada de ratio en 1º de Primaria, pasando de 25 a 22 alumnos por aula".

Este curso "se ha completado la bajada de ratio en todo el segundo ciclo de Educación Infantil, con el objetivo de mejorar la atención y la enseñanza desde edades tempranas, reforzar la atención a la diversidad y favorecer el éxito educativo mediante una enseñanza más individualizada". Mientras que en Secundaria, según ha confirmado, "se mantiene la ratio que establece la normativa".

Las inscripciones se podrán realizar de forma presencial en los centros educativos elegidos o a través de la sede electrónica de la Comunidad, con el procedimiento 545 para primer ciclo de Infantil, 1910 para segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria y 2214 para ESO y Bachillerato.

Las letras de apellido para desempate, tras realizarse el sorteo el pasado viernes, son BR (primer apellido que empiece por BR y de ahí en adelante, volviendo a AA después de la ZZ). Las familias tienen así conocimiento de este dato antes de realizar su solicitud.

Las solicitudes se tramitan en los centros elegidos en primera opción por los padres y se centralizan en un sistema regional único de adjudicación de plazas, según el baremo de puntuación.

Los equipos directivos de los centros participan en todo este proceso y han organizado jornadas de puertas abiertas para mostrar los centros a las familias.

PUBLICACIÓN DE LISTADOS

El 14 de mayo se publicarán los listados provisionales para primer ciclo de Educación Infantil, el 21 de mayo para segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria y el 4 de junio los de Educación Secundaria y Bachillerato.

Los listados definitivos se harán públicos el 12 de junio para primer ciclo de Educación Infantil, el 18 de junio para segundo ciclo de Infantil y Primaria y el 30 de junio para ESO y Bachillerato.

Los plazos de matriculación serán del 12 al 18 de junio para primer ciclo de Infantil, del 18 al 24 de junio para segundo ciclo de Infantil y Primaria, y del 30 de junio al 3 de julio para ESO y Bachillerato.

En ese periodo, los alumnos que no hayan obtenido plaza en ninguno de los centros solicitados pueden ampliar su solicitud hasta en cuatro centros más, para los que concursarán sin baremo. La Consejería cuenta con una fase permanente de escolarización, que se inicia el 1 de octubre y finaliza el 31 de mayo, que contempla una previsión de más de 7.000 solicitudes por traslados de residencia e incorporaciones tardías.

Para obtener más información del proceso, junto a la documentación correspondiente, se puede consultar la sección 'Admisión de alumnos' del portal Educarm.

Este año, como novedad se ha habilitado un código QR en los carteles informativos que se colocan en los centros educativos y en la web de la Consejería para que las familias puedan acceder a una guía fácil que explica paso a paso el proceso de admisión, con enlaces a las diferentes páginas y documentos de interés.

Educación mantiene el mismo baremo de puntuación que en años anteriores. En la Región, la configuración de zonas pretende garantizar el derecho de las familias a la libre elección de centro, por lo que pueden elegir libremente cualquier colegio o instituto de su área de residencia o laboral o de áreas próximas, establecidas en la resolución de zonas escolares.

BAREMACIÓN

Para más información, las familias pueden encontrar un buscador de centros con puntuación en su localidad dentro del portal Educarm. El baremo prioritario incluye cinco puntos por domicilio o lugar de trabajo en la zona escolar, hasta diez puntos por tener un hermano en el mismo centro y puntos adicionales por cada uno de los siguientes hermanos.

Asimismo, la renta familiar puntúa hasta cuatro puntos para primer ciclo de Infantil y para el resto de las enseñanzas, hasta tres puntos si los progenitores son perceptores de renta mínima de inserción y 0,75 puntos si la renta per cápita de la familia es inferior al IPREM.

Como baremos complementarios, se otorgan dos puntos por ser el centro solicitado en primer lugar y puntúa también ser familia numerosa (general y especial, uno o dos puntos), alumno con discapacidad (hasta 2,9 puntos), padres o hermanos con discapacidad (0,5 puntos por cada familiar), padres que desarrollan actividad laboral (solo para primer ciclo de Infantil, cinco puntos por cada uno), trabajar en el centro solicitado (entre 2,9 y ocho puntos), familias monoparentales (2 puntos), acogimiento familiar del solicitante (2,9 puntos), y otros criterios que otorgan un punto como alumno nacido de parto múltiple, ser víctima de violencia de género o ser víctima de violencia terrorista.

Por otro lado, los centros podrán establecer un criterio complementario, con valor de un punto como máximo, para las familias que soliciten el centro en primera opción, que tengan más hijos matriculados en el centro, por área de cercanía del domicilio del alumno con respecto al centro, por haber cursado una etapa educativa previa en el centro, ser hijo de antiguo alumno y por alumnos que hayan cursado el programa bilingüe British Council (sólo para Secundaria).