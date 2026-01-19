Efectivos de emergencias sofocan un incendio de vegetación en la pedanía aguileña de Tébar

Efectivos adscritos al Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales, sofocan un incendio de vegetación en la pedanía de Tébar, en el término municipal de Águilas - UNIDAD DE DEFENSA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

ÁGUILAS (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Operativo adscrito al Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales, ha apagado un incendio de vegetación declarado en la pedanía de Tébar, en el término municipal de Águilas, que ha calcinado unos 100 metros lineales por unos 2 metros de ancho, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias en un comunicado.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas alertando del incendio a partir de las 9.48 horas. Los llamantes han indicado que el fuego se encontraba junto a la autovía RM-11 (Lorca-Águilas) y que ardía broza seca, muy cerca de invernaderos, en una zona de rambla, que los vecinos estaban intentado apagar.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, un agente medioambiental y una brigada de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática.

A las 11.31 horas se han retirado los bomberos y ha quedado en el lugar la brigada forestal.