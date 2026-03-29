Los efectivos de la UME desplazados desde Bétera ya están en la zona del incendio, que "evoluciona favorablemente"

El consejero Marcos Ortuño y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, con la UME - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los 52 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplazados a La Región de Murcia desde Bétera (Valencia), ya están en la zona del incendio declarado este mediodía en El Llano de las Cabras, término municipal de Aledo, en las inmediaciones del Parque Regional de Sierra Espuña.

A su llegada, los efectivos de la UME han sido recibidos en el Puesto de Mando Avanzado por el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño. Allí también se encuentra el presidente regional, Fernando López Miras.

Precisamente, López Miras ha afirmado que el incendio "evoluciona favorablemente". Asimismo, ha confirmado que durante toda la noche está previsto que sigan trabajando los efectivos de la UME y cuatro brigadas forestales.