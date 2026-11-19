Egío (Podemos) se compromete a llevar al Congreso las demandas de los trabajadores de la industria auxiliar de Navantia - PODEMOS

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El candidato de Podemos a las elecciones generales, Víctor Egío, ha mantenido este jueves un encuentro en el puerto de Cartagena con trabajadores de la industria auxiliar de Navantia. Tras la reunión, Egío se ha comprometido a trasladar sus reivindicaciones al Congreso de los Diputados.

"Hemos estado con los obreros del metal de la Región y de Cartagena en cada manifestación, en cada piquete, en cada protesta, incluso uniéndonos a su huelga de hambre de 13 días en julio de 2025. Ahora toca llevar sus demandas al Congreso", ha afirmado.

Entre las demandas que ha expuesto el candidato figuran, a corto plazo, la actualización de los salarios conforme al IPC, el establecimiento de pluses de industria y de astillero no compensables ni absorbibles, la jubilación anticipada a los 63 años y la subrogación obligatoria de los trabajadores cuando cambien de contrata, según ha informado Podemos.

Egío ha defendido que estas medidas permitirían mejorar las condiciones laborales de unos trabajadores que, según ha señalado, desempeñan su actividad en entornos con altas temperaturas y maquinaria pesada, como submarinos, refinerías y naves industriales.

A medio plazo, ha planteado el fin de las externalizaciones en Navantia, la equiparación de las condiciones laborales de la empresa pública con las de la industria auxiliar y la *renacionalización* de empresas del sector como Repsol.

El candidato ha asegurado que estas compañías "ganan miles de millones de euros al año, un dinero que nunca llega al bolsillo de los trabajadores".