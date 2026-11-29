El candidato de Podemos a las elecciones generales, Víctor Egío, ha atendido a los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto - PODEMOS

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a las elecciones generales, Víctor Egío, ha atendido a los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto este 29N en el campus de La Merced (Murcia). Lo ha hecho a las 9.30 horas, siendo el más madrugador de todos los candidatos.

"Hoy vamos a llenar las urnas de votos valientes", ha manifestado el candidato. Egío ha pedido a la ciudadanía "que ejerza su derecho, que vote masivamente, no solo para frenar a la derecha y la ultraderecha, sino para conseguir la próxima legislatura las transformaciones sociales que no se han conseguido en esta".

"Estas elecciones son un referéndum sobre el derecho a la vivienda", ha proseguido el candidato morado, "así que, pase lo que pase hoy, lo más importante es seguir movilizándose cada día en las calles para conseguir ese objetivo".

"En el futuro espero ver la misma movilización social que hemos visto estas últimas semanas y meses. Eso no se va a detener. Y ahí va a estar siempre Podemos, al lado de la gente", ha afirmado.

Egío ha asegurado que pasará la jornada electoral recorriéndose la Región de Murcia para darle apoyo a los apoderados, "a esa militancia de Podemos, que es increíble, lo mejor que tenemos".

El candidato ha denunciado además "trabas" para votar y "grandes aglomeraciones" en La Ñora y en Espinardo, donde se han sustituido los colegios electorales por centros de mayores con mucha menor capacidad que los colegios.