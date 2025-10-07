Ejecutado el 40 por ciento de las obras del nuevo pabellón del Campus de Ciencias del Deporte de la UMU en San Javier

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, acompaña al rector de la UMU, José Luján, al consejero de Universidades, Juan María Vázquez y al director general de Deporte, Fran Sánchez, en la visita a las obras del nuevo pabellón polideportivo - AYUNTAMIENTO SAN JAVIER

La nueva infraestructura, que también dará servicio a los vecinos del municipio, estará lista para el curso 2026-2027

SAN JAVIER (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Las obras del nuevo pabellón polideportivo en el Campus de Ciencias del Deporte de la UMU, en Santiago de la Ribera, avanzan según lo previsto y con un nivel de ejecución del 40 por ciento, se prevé que pueda estar operativa en el curso 2026-2027. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo junto al rector de la UMU, José Luján, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez y el director general de Deporte, Fran Sánchez, han visitado este martes las obras.

La nueva infraestructura muestra ya toda la cimentación y la estructura levantada sobre una planta de 2.419 metros cuadrados. El nuevo pabellón , que se ha construido en la parcela del Campus, junto al campo de fútbol y el aulario contará con un pista polideportiva, dos aulas, un 'aula tatami' y otras dependencias como vestuarios, almacén y aseos.

Las obras incluyen la urbanización alrededor dentro de la parcela y la evacuación de aguas pluviales con sistema de drenaje sostenible. Este nuevo edificio, que permitirá "seguir avanzando al Campus de San Javier", según ha apuntado el rector José Luján, ha supuesto una inversión cercana a los 2,5 millones de euros financiada al 50 por ciento por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 25 por ciento por el Ayuntamiento de San Javier y el otro 25 por ciento por la UMU.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo que ha estado acompañado por el concejal de Deportes, Sergio Martínez y el alcalde pedáneo de Santiago de la Ribera, Mauricio Ruiz, ha subrayado la importancia de este pabellón, "que es el sexto pabellón deportivo con el que cuenta el municipio", por el uso compartido que hará la UMU, sobre todo en horario de mañana y los vecinos en actividades deportivas municipales. Luengo ha apuntado la reciente construcción del campo de fútbol, al que siguió el graderío y los vestuarios, con una inversión cercana a los 400.000 euros por parte del Ayuntamiento de San Javier, que mejoraron las instalaciones, compartidas con éxito por la Facultad y los vecinos del municipio.

"Este tipo de actuaciones demuestran que cuando las administraciones estamos coordinadas logramos ser útiles a los vecinos", señaló el alcalde que agradeció "el empuje y el compromiso tanto de la UMU como del Gobierno regional para seguir mejorando el Campus de San Javier".

En este sentido, el consejero Juan María Vázquez ha explicado que la nueva Ley de financiación de Universidades incluye expresamente a los Campus, descentralizados y el rector José Luján, se ha referido a un estudio posterior del desarrollo y futuro del Campus "con una eventual consideración de nuevos grados y sobre todo másteres y doctorados".

En la actualidad el Campus de Ciencias del Deporte de San Javier ronda los 500 alumnos y oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y dobles grados con Nutrición Humana y Dietética y otro con Educación Primaria. Asimismo oferta un máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, doble máster incluyendo formación del Profesorado, especialidad en Educación Física y doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.