El Ejecutivo autonómico 'vende' el atractivo inversor de la Región ante cerca de 400 comerciantes y empresarios chinos

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, mantuvo hoy un encuentro con 389 comerciantes y empresarios chinos residentes en España.

Durante el acto, en el que estuvo presente el embajador de China en España, Yao Jing, el titular de Economía subrayó la fortaleza de la economía regional y destacó algunas de las características "que hacen de la Región de Murcia un polo de atracción de inversiones".

"Según los datos publicados esta misma semana por el INE, la Región de Murcia va a ser la comunidad que más crezca durante los años 2024 y 2025. Además, somos una comunidad con múltiples atractivos para atraer proyectos e inversiones de otros países, como la apuesta por la moderación fiscal y la simplificación administrativa, su posición estratégica en el Corredor Mediterráneo, la existencia de varias universidades que generan mano de obra cualificada o el elevado grado de compromiso con la transformación digital de la sociedad que nos ha convertido en un referente en este ámbito", señaló Marín.

En el encuentro, enmarcado en los actos de celebración de la festividad china del Festival del Medio Otoño, estuvieron presentes también el presidente de la Asociación de Chinos en España, Liu Qing, y el presidente de la Asociación Española de Chinos de Ultramar, Chen Jianxin.