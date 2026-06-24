El Ejecutivo regional da luz verde a un gasto de 395.000 euros para 10 becas de internacionalización

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha dado luz verde a un gasto de 395.000 euros para que el Instituto de Fomento convoque 10 Becas de internacionalización para la realización de prácticas formativas en Oficinas económicas y comerciales de las Embajadas de España.

En concreto, los lugares de destino serán: Singapur, Bogotá (Colombia), Chicago (Estados Unidos), Manila (Filipinas), Sao Paulo (Brasil), Estocolmo (Suecia), Yakarta (Indonesia), Toronto (Canadá), Miami (Estados Unidos) y Dubái (Emiratos Árabes Unidos), según informa la Comunidad.

Estas becas remuneradas, que se convocan con carácter anual desde 2001, son un elemento formativo que sirve para la especialización de futuros profesionales en comercio internacional.

Desde el inicio del programa, que se enmarca en un convenio del Info con la Secretaría de Estado de Comercio y el ICEX (España Exportación e Inversiones), se han formado ya cerca de 300 becarios. En este programa profundizan en técnicas de investigación de mercados, en la operativa de comercio exterior y en la gestión empresarial internacional.

Desde junio a diciembre tendrá lugar el proceso de selección y formación y la estancia de los becarios en el país de destino será de un año (de enero a diciembre de 2027).