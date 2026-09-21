ElPozo Alimentación reafirma su compromiso con 'Restaurantes contra el Hambre' tras diez años de apoyo

Manuel Sánchez-Montero, director general de Acción contra el Hambre; Mar Fuertes, directora de Relaciones Institucionales de Grupo Fuertes; y Francisco Javier Fernández, responsable de Alianzas. - GRUPO FUERTES

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

ElPozo Alimentación consolida su apoyo a la iniciativa 'Restaurantes contra el Hambre' tras diez años de colaboración. Este proyecto, promovido por Acción contra el Hambre (ACH) y Hostelería de España, se ha consolidado como el mayor movimiento solidario de la hostelería en el país.

Susi Díaz y Quique Dacosta son los embajadores de esta iniciativa que, en sus diecisiete ediciones, ha reunido a más de 12.800 restaurantes, bares, cafeterías y hoteles de toda España, han informado desde el Grupo Fuertes.

'Restaurantes contra el Hambre' se desarrolla este año bajo el lema 'Somos de buen comer. Somos de buen hacer' y los fondos recaudados se destinarán a familias con dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

La nueva edición, que arranca con más de 360 establecimientos inscritos, regresa hasta el 15 de noviembre. Los restaurantes de toda España adheridos destacarán en sus cartas sus platos o menús solidarios durante los meses que dura la campaña. Una vez finalizada, realizarán la donación de parte de la venta de estos platos a ACH.

La directora de Relaciones Externas de Grupo Fuertes, Mar Fuertes, afirmó durante la presentación que "es un orgullo acompañar durante tantos años esta campaña que está alineada con nuestro propósito de garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación adecuada". Mar Fuertes destacó "la solidaridad de los restaurantes, de los patrocinadores y de los clientes para avanzar juntos hacia este objetivo".

Durante estas diez ediciones como patrocinador, ElPozo Alimentación ha reafirmado su compromiso con la iniciativa y ha contribuido a sensibilizar a la sociedad junto al resto de patrocinadores, organizaciones y embajadores. Esta es una de las acciones solidarias más importantes para la compañía, que durante una década ha revalidado su compromiso con ACH.