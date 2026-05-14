ElPozo y el UCAM Murcia CB lucirán un brazalete negro y guardarán un minuto de silencio en recuerdo del alcalde Ballesta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

ElPozo Murcia Costa Cálida y Ucam Murcia CB rendirán homenaje al alcalde José Ballesta durante sus respectivos partidos. Ambos conjuntos lucirán un brazalete negro durante la disputa de sus encuentros frente a Peñíscola Futsal y Unicaja Baloncesto, respectivamente. Además, al inicio de los partidos tendrá lugar un minuto de silencio, en memoria del regidor Ballesta, según han informado desde el Consistorio.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha destacado, en la presentación, en la que ha estado acompañado del entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Josan González, que "el alcalde Ballesta se merecía el homenaje que va a recibir este fin de semana por su apuesta y apoyo por el deporte durante todos sus años como regidor del Ayuntamiento de Murcia".

Noguera ha aprovechado para agradecer a todos los clubs deportivos "sus muestras de cariño hacia nuestro alcalde".

Asimismo, el encuentro entre ElPozo Murcia Costa Cálida y Peñíscola Futsal será patrocinado por el Ayuntamiento de Murcia con el objetivo de hacer crecer la marca Murcia. El encuentro entre ElPozo Murcia Costa Cálida y Peñíscola Futsal se disputará este viernes, a las 20.30 horas, mientras que el duelo entre Ucam Murcia CB y Unicaja Baloncesto se disputará el domingo, a las 12.30 horas, ambos en el Palacio de los Deportes.

"El Ayuntamiento de Murcia quiere seguir apoyando y fomentando el deporte de la ciudad, fortaleciendo una colaboración con los clubes del municipio, que impulsa el deporte de primer nivel y la promoción de la ciudad, más allá del municipio. Esta alianza estratégica dinamiza la vida social, cultural y festiva del municipio", han explicado.