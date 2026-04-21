Los embalses españoles almacenan 46.915 hm3 y están al 83,7%, 9,7 puntos por encima del año pasado

Archivo - Orilla del embalse de Pedrezuela , a 18 de febrero de 2022, en Guadalix de la Sierra, Madrid (España).- Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 657 hectómetros cúbicos, 12 más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 323 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 255 más que la media que suelen almacenar en esta época (402 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 57,6 por ciento de su capacidad total.

En el conjunto de España, la reserva hídrica almacena 46.802 hectómetros cúbicos de agua y está al 83,5 por ciento, tras perder el 0,2 por ciento de su capacidad (118 hm3.

De este modo, los embalses están 8 puntos por encima del año pasado por estas fechas --cuando almacenaban 42.347 hm3 y se encontraban al 75,5%-- y 21,2 puntos por encima de la media de la última década en el mismo periodo del año, al 62,3% con 34.929 hm3.

Durante la última semana, en líneas generales, las precipitaciones han sido escasas en toda la Península. De acuerdo con los datos de Transición Ecológica, la máxima se ha producido en la estación de Pontevedra, donde se han recogido 20,8 litros por metro cuadrado (l/m2).

Por vertientes, la atlántica llega a 36.143 hm3 y está al 85,2% mientras que la mediterránea almacena 10.659 hm3 y se encuentra al 77,9%.

Las Cuencas internas del País Vasco son las que tienen una mayor reserva, con un 95,2%. Tras ella, superan el 90% el Cantábrico Oriental (91,8%), Guadalete-Barbate (90,6%) y las Cuencas internas de Cataluña (91%). Además, están por encima del 80% Tinto, Odiel y Piedras (88,2%), el Miño-Sil (87,5%) y el Duero 87,3%).

A su vez, también sobrepasan el 80% el Guadalquivir (87,2%), el Guadiana (86,6%), Galicia Costa (85,1%), el Cantábrico Occidental (84,9%), el Ebro (83,9%) y el Tajo (79,7%). Por debajo están la Cuenca Mediterránea Andaluza (76,7%), el Júcar (68,2%) y el Segura (57,6%).