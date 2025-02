Emergencias rescata a un hombre que se había caído al río Segura a su paso por Villanueva (Murcia)

VILLANUEVA DEL SEGURA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han rescatado del agua y atendido a un hombre de 67 años que se había caído al río Segura desde el paseo fluvial del Golgo, en Villanueva del Río Segura.

El hombre, finalmente, no ha precisado traslado a centro sanitario, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

El 1-1-2 recibía llamada informando del accidente a las 12.15 horas. Los llamantes indicaban que no podían sacar al hombre del agua.

Al lugar acudieron efectivos de Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

A su llegada, los sanitarios rescataron al hombre del agua (por lo que no fue necesaria la intervención de los bomberos) y lo asistieron 'in situ', ya que no presentaba lesiones que precisaran tratamiento en centro sanitario.