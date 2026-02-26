Las empresas familiares achacan a la ausencia de Presupuestos la "falta de estabilidad"

Presentación del Informe Pyme Familiar 2025 de la Región de Murcia - CAIXA BANK

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), José María Tortosa, ha achacado a la ausencia de Presupuestos Generales la "falta de estabilidad" en el país. "Los empresarios pedimos que nos dejen trabajar, pero a pesar de eso seguimos con nuestra hoja de ruta que es trabajar, trabajar y después trabajar", ha añadido.

Tortosa ha hecho estas declaraciones antes de la presentación del Informe Pyme Familiar 2025 de la Región de Murcia, un estudio elaborado por la Cátedra de Competitividad del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia y la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum, en colaboración con Amefmur.

"2025, y los anteriores, han sido un buenos años porque la profesionalización se está haciendo desde el interior al exterior. El apellido no es un impedimento, cada día somos más estrictos, quizá demasiado, con los nuestros", ha señalado Lozano.

Por su parte, el director de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum, Ángel Meroño, ha aseverado que "desde el 2025 se ha ralentizado un poco el crecimiento, se necesita un entorno de seguridad estable".

Asimismo, también ha resaltado la mayor presencia de pymes industriales en la Región de Murcia y también de un tamaño superior a la media nacional. "Son empresas en el sector industrial que crean empleo estable, que crean también riqueza auxiliar o derivada de otras empresas", ha apuntado.

10% DEL EMPLEO REGIONAL

El informe analiza la situación y opinión de 225 pymes murcianas y 634 españolas, con plantillas de entre 6 y 249 empleados. Estas empresas representan en la Región de Murcia más de 9.100 pymes, el 10% del total, pero generan cerca de la mitad del empleo y del Valor Añadido Bruto (VAB) regional.

En la Región de Murcia, el 72% de las pymes de alto impacto son familiares, tres puntos por encima de la media nacional. Este liderazgo es especialmente significativo en el sector industrial, donde el 83% de estas empresas tienen carácter familiar, diez puntos más que el promedio español.

Asimismo, el estudio pone de relieve una mayor presencia femenina en la gerencia de la pyme familiar murciana (20%), frente al 6% en la no familiar.

PROFESIONALIZACIÓN Y CONTINUIDAD

En el ámbito de la profesionalización, una de cada cinco pymes familiares se plantea incorporar socios o directivos externos. En cuanto a los planes de continuidad, el 49% apuesta por la transmisión generacional.

El planteamiento de venta aumenta tanto en pymes familiares (hasta el 37%) como en no familiares (43%), mientras que la posibilidad de cierre se mantiene estable en las familiares (10%) y crece en las no familiares (11%).

CONFIANZA, COMPETITIVIDAD Y AMBICIÓN DE CRECIMIENTO

El Índice Pyme de Confianza desciende ocho puntos en la Región de Murcia, situándose en 32, en línea con la media nacional. Por su parte, el Índice Pyme de Competitividad, aunque también retrocede, se mantiene en valores positivos y superiores a la media española (12 frente a 10).

En términos de crecimiento, las pymes murcianas muestran un mayor interés por expandirse (7,9) que la media nacional (7,5). En el caso de las pymes familiares, el interés alcanza un 7,7, impulsado principalmente por la mejora de la rentabilidad y de la eficiencia y productividad.

Entre las empresas más interesadas en crecer, el objetivo prioritario es reforzar su capacidad financiera y atraer talento. El crecimiento interno continúa siendo la principal vía elegida, seguida de las alianzas estratégicas y, en menor medida, de la entrada de capital privado.

BARRERAS EXTERNAS Y PAPEL INSTITUCIONAL

Las pymes familiares perciben mayores obstáculos externos que las no familiares, destacando la normativa laboral, las cargas sociales, las obligaciones fiscales y el exceso de burocracia. También manifiestan preocupación por el clima político y valoran el papel de las ayudas públicas a la inversión como estímulo al crecimiento.

En este contexto, las empresas más orientadas al crecimiento consideran clave la adecuación de la normativa laboral, la reducción de la economía sumergida y la contribución del sistema financiero como factores determinantes para impulsar su desarrollo.

CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL

La jornada concluyó con la intervención de Ana Garre, representante de Salazones Garre y Premio Herentia Empresa Familiar del Año 2025, quien compartió la experiencia de crecimiento de su empresa, subrayando la importancia de la preparación estratégica y la adaptación a las distintas etapas del ciclo empresarial.