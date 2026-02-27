El EnaeDM reúne el 7 de marzo en Murcia a siete expertos para explorar, analizar y construir el 'marketing del futuro'

Cartel del evento - ENAE

Explorará lo último en marketing digital e IA para reforzar conocimientos y debatir las últimas tendencias del sector MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El IX Congreso Enae Digital Meeting (EnaeDM), el más grande de la Región de Murcia de Marketing Digital, reunirá el próximo 7 de marzo a siete expertos en Murcia para explorar lo último en marketing digital e IA, con el objetivo de reforzar los conocimientos de los asistentes, ofreciendo un análisis de las últimas tendencias del sector.

La consolidación del evento pone de manifiesto la adaptabilidad del tejido empresarial de la Región de Murcia y su voluntad de participar en el diseño del marketing del futuro. De ahí que el congreso sirva de antesala de la nueva oferta formativa de Enae, que este curso pone el foco en la Automatización y la IA como herramientas fundamentales para que cualquier pyme o empresa pueda competir en el mercado global.

El miedo a que la tecnología pueda sustituir el trabajo humano está dejando paso a una visión mucho más pragmática, ya que la automatización que se analizará y debatirá en el congreso no busca reducir o eliminar puestos de trabajo, sino evitarle al trabajador todas aquellas tareas que más tiempo le consumen y no aportan valor.

"La consolidación Enae Digital Meeting demuestra que Murcia tiene la capacidad de atraer a los mejores expertos mundiales", afirman desde la organización, que añaden, "la cita del 7 de marzo será un encuentro de los que preferimos ser protagonistas de la transformación en lugar de simples espectadores".

El congreso se celebrará en la Facultad de Economía de Empresa de la Universidad de Murcia (Campus de Espinardo), de 9.00 a 14.00 horas (ponencias), para concluir, a continuación. con una comida networking. Toda la información del evento y la inscripción en el enlace: https://www.enae.es/congreso-marketing-digital-meeting-enae/.

PONENTES

Como en ediciones anteriores, el congreso contará con expertos nacionales como Rocío González Martínez (Licenciada en matemáticas, doctora en Data Science y socia fundadora de Analyticae Data Mining), que acumula más de 25 años de experiencia aplicando machine learning al marketing y gestión del cliente para grandes marcas como IKEA y Sacyr.

Es profesora y coordinadora en másteres de People Analytics y Data Science en prestigiosas universidades. Además, está especializada en Marketing Automation y Neuromarketing, aportando una visión innovadora al sector.

Por su parte, Julián Gómez Cuadrado (Ingeniero Superior en Informática y Máster en Big Data y Business Analytics), cuenta con más de 20 años de experiencia en IT, nuevas tecnologías y analítica de datos. Ha liderado proyectos de innovación tecnológica y consultoría en empresas destacadas como Repsol, Endesa y Acciona, y ha colaborado con la Universidad de Salamanca en I+D.

Especialista en arquitecturas Big Data, Machine Learning y visualización de datos, domina herramientas como Python, R, Tableau y Spark. Actualmente desarrolla soluciones avanzadas para RRHH y analítica empresarial.

Daniel Pinillos Carrasco (Consultor de negocio digital especializado en SEO y CRO) es cofundador de Keytrends, una de las herramientas de marketing de contenidos más avanzadas para empresas. Desde 1999 ayuda a compañías a definir y optimizar su estrategia online y a vender más en canales digitales.

A través de Keytrends trabaja con marcas como MediaMarkt, Motofan, Rusticae o Yaencontre, entre otras. Se caracteriza por un enfoque práctico, orientado a resultados, y por su voluntad de compartir conocimiento y experiencia.

Asimismo, Inmaculada Reinoso (CEO de Respira Project y profesora del Máster Internacional de Marketing Digital de ENAE y PU) destaca por una brillante trayectoria en Google, donde fue premiada por su gestión de marketing en EMEA, y en Inditex (Zara), aportando visión estratégica global.

Experta en unir comunicación y negocio, fue pionera implementando programas de mindfulness en estas multinacionales, combinando hoy esa experiencia ejecutiva de alto nivel con la docencia en escuelas de negocios de prestigio.

Laura Pascual García & Peter F. Noguera (Social Media Managers & Cofundadores de Elepé Morning Studio) son profesionales con experiencia en estrategia de social media y gestión digital, especializados en transformar la presencia de marca en redes sociales a través de contenidos relevantes y comunidades activas.

Ambos lideran Elepé Morning Studio, su proyecto conjunto donde combinan creatividad, análisis y gestión estratégica para impulsar marcas en entornos digitales competitivos. Desde este estudio, gestionan y diseñan estrategias de social media para cuentas destacadas como Estrella de Levante, Grupo Marmo y Arde Bogotá, entre otros, aportando soluciones de comunicación que conectan con audiencias reales y fomentan engagement y fidelidad.

En su ponencia abordarán casos prácticos y aprendizajes de trabajar con grandes marcas, ofreciendo claves para construir comunidades digitales sólidas y estrategias de contenido eficaces en un entorno en constante evolución.

Finalmente, José Gilarte Álvarez (Consultor de marketing digital, especialista en automatización e IA. Co-Founder/Data SEO Consultan) es consultor de marketing digital especializado en automatización e IA y fundador de Data SEO Academy.

Gestiona más de 200 automatizaciones y ha ayudado a grandes empresas a ahorrar costes sustituyendo procesos manuales por flujos inteligentes. También es formador en n8n, Make y Claude Code, y combina estrategia de negocio con ejecución técnica para hablar de productividad desde la práctica.