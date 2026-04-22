Endesa pone en marcha su mayor planta solar en la Región de Murcia

Vista aérea de la planta solar de Balbona, en Jumilla (Murcia) - ENDESA

JUMILLA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Endesa, a través de su filial Enel Green Power España, ha puesto en servicio la planta solar de Balbona, ubicada en el paraje de La Capellanía en Jumilla, que cuenta con una inversión de 82 millones de euros y una potencia instalada de 145 MW, según ha informado al empresa.

La infraestructura se convierte en la mayor instalación renovable de la compañía en la Región de Murcia, triplicando su capacidad operativa en la comunidad tras sumarse a la planta que ya gestiona en Totana.

La nueva instalación producirá anualmente 241 GWh, una cifra que equivale al consumo energético de una ciudad de 150.000 habitantes.

El proyecto se ha desarrollado bajo un modelo de "creación de valor compartido", empleando a más de 300 personas en su construcción, de las que el 50% han sido contratadas localmente gracias a convenios de formación con el Ayuntamiento de Jumilla y asociaciones como ASAJA y ASPAJUNIDE.

Como innovación técnica, Endesa ha utilizado por primera vez en España un robot con ventosas para la colocación de paneles en estructuras de tres metros de altura, además de emplear drones para la supervisión preventiva y tecnología 'e-house' en las subestaciones.

Este último sistema prefabricado permite reducir el uso de materiales de construcción en un 60% y agiliza los tiempos de ejecución, mejorando la huella de carbono del proyecto.

La planta destaca asimismo por su integración con el sector primario, ya que un rebaño de 200 ovejas realiza el desbroce natural de las 127 hectáreas del recinto, previniendo incendios y evitando el uso de pesticidas.

Además, Endesa ha impulsado la instalación de paneles de autoconsumo en cinco colegios públicos de Jumilla y en la residencia de la asociación ASPAJUNIDE, lo que generará un ahorro energético anual de 180.000 kWh para estas entidades locales.