Enfermeros de Alcantarilla-Sangonera impulsan un aula para padres y madres de niños con trastorno del espectro autista

Los enfermeros del centro de salud de Alcantarilla-Sangonera han puesto en marcha la iniciativa en la que colaboran la dirección del centro y las familias - CARM

MURCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los enfermeros del centro de salud de Alcantarilla-Sangonera han puesto en marcha un aula para padres y madres de niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), una iniciativa orientada a mejorar el acompañamiento y los cuidados de estos menores desde un enfoque sanitario, educativo y comunitario.

El programa se desarrollará en el Colegio Público Pablo Gil Castillo de Sangonera la Seca y, en esta primera edición, contará con la participación de seis familias. Los talleres, que ya han comenzado y se celebran quincenalmente, han sido diseñados a raíz de la petición del equipo docente del centro, ante el elevado número de alumnos diagnosticados de TEA y la necesidad de ofrecer apoyo específico a sus familias de manera multidisciplinar.

Su duración no está definida, ya que las enfermeras se irán adaptando a las necesidades de los progenitores. La inscripción está abierta a cualquier familia de la zona interesada.

A partir de esta necesidad detectada, la enfermería de pediatría y la enfermería comunitaria escolar de Alcantarilla-Sangonera han elaborado una serie de herramientas centradas en aspectos clave para el cuidado y bienestar de los niños con TEA, como la detección de problemas de salud, el manejo de la ansiedad, la regulación sensorial, los hábitos saludables y la coordinación con el entorno escolar.

Además de su componente formativo, el proyecto persigue crear un espacio de encuentro y apoyo mutuo para padres y madres, favoreciendo el intercambio de experiencias, el acompañamiento emocional y el crecimiento compartido en el proceso de crianza.

Con esta iniciativa, la enfermería comunitaria del Área de salud Murcia Oeste, cuyo hospital de referencia es la Arrixaca, refuerza su papel como nexo entre la familia, la escuela y el sistema sanitario, promoviendo una atención integral, cercana y adaptada a las necesidades reales de la comunidad.

Las personas con trastorno del espectro autista presentan alteraciones en el neurodesarrollo que afectan su comportamiento e interacción social, que se manifiestan con conductas repetitivas e intereses restringidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa la cifra media en 1 de cada 127 personas.