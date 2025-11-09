'El enigma Lorca' actualiza el audiodocumental lanzado en 2021 que apuntaba el lugar donde estaría enterrado el poeta

MURCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor e investigador Benjamín Amo ha anunciado la edición española del 'El enigma Lorca', el nuevo libro del escritor murciano en el que amplia y actualiza la investigación que ha realizado durante las últimas décadas sobre el poeta Federico García Lorca y que dio origen al audiodocumental del mismo nombre que publicó en 2021.

En ese documental se apuntaba que el cuerpo del poeta granadino habría sido desenterrado por la familia y enterrado posteriormente en la Huerta de San Vicente, la entonces casa familiar de los García Lorca convertida hoy en museo.

El lanzamiento del libro está previsto para el próximo martes en formato digital y tapa blanda (https://benjaminamo.com/producto/el-enigma-lorca-2/), pero será a partir del 27 de noviembre cuando llegue en tapa dura y con contenidos ampliados, así como un anexo gráfico a color.

Todos los datos y todos los testimonios consultados por el escritor y realizador murciano apuntaban a que el poeta, fusilado en agosto de 1936, "está enterrado en la casa familiar de la Huerta de San Vicente, concretamente en una de sus habitaciones, que queda concretada en el propio documental sonoro", como ya desveló el documental sonoro de 2021.

El audiodocumental, un trabajo de tres horas de duración que da a conocer detalles que rodearon la detención de García Lorca y muestra el lugar donde estuvo retenido antes de su ejecución, reconstruye las últimas horas del poeta, fusilado en agosto de 1936.

ORDENA "DÉCADAS DE BÚSQUEDAS, HALLAZGOS Y ERRORES"

Benjamín Amo amplia y actualiza ahora toda esa investigación con nuevas fuentes, archivos y testimonios poco citados, y plantea una hipótesis inédita en el libro sobre el posible paradero de los restos de Federico García Lorca.

"La obra combina método periodístico, revisión documental y trabajo de campo para ordenar décadas de búsquedas, errores y hallazgos", explica el propio autor, que añade "no pretendo cerrar el caso, sino devolverle orden y contexto. Cuando unes mapas, excavaciones, cartas y hemerotecas, aparecen patrones que invitan a replantearlo todo".

En resumen, según destaca el propio autor, el libro "está construido como una investigación transversal en la que archivos, prensa histórica, testimonios y trabajo en terreno". Por ello, aporta una cronología y cartografía de las principales búsquedas y excavaciones, realiza una lectura crítica de cartas, memorias y versiones enfrentadas, y realiza una ruta de lugares lorquianos para comprender los hechos en su geografía real.