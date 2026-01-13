El entorno del embalse de Santomera acogerá este domingo la décima edición de la Lemon Trail

Carrera Lemon Trail - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

El entorno del embalse de Santomera y Coto Cuadros será este domingo, 18 de enero, el escenario de la décima edición de la carrera Lemon Trail, organizada por la Asociación Deportiva Santomera Running y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente.

La competición, consolidada en el calendario deportivo de la Región de Murcia, ofrecerá a los participantes dos recorridos adaptados a distintos niveles, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Por un lado, una distancia larga de 21 kilómetros, con 700 metros de desnivel positivo acumulado, que dará comienzo a las 9.00 horas; y, por otro, una distancia corta de 12 kilómetros, con 300 metros de desnivel positivo, cuya salida está prevista a las 9.30 horas.

Ambas pruebas tendrán salida y meta en el embalse de Santomera, junto al albergue juvenil, y serán puntuables para las ligas Trail Tour de la FAMU en sus respectivas distancias.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santomera, José Antonio Martínez, ha animado a deportistas y aficionados a participar en esta nueva edición de la Lemon Trail, "que combina deporte, naturaleza y promoción del entorno natural del municipio, consolidándose como una de las citas de referencia del trail running en la Región de Murcia".

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 15 de enero, a las 20.00 horas, o hasta completar el cupo de dorsales disponibles.

La recogida de dorsales podrá realizarse en el albergue juvenil, junto a la zona de salida y meta, el sábado 17 de enero, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, así como el mismo día de la prueba desde las 7.30 horas y hasta media hora antes del inicio de cada carrera.

Toda la información relativa a la prueba, incluido el reglamento completo y los enlaces de inscripción, se encuentra disponible en la página web de la FAMU --'https://www.alcanzatumeta.es/x-lemon-trail-santomera-2026/'-- y en las redes sociales del Ayuntamiento.