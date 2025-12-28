Vuelve a activarse la alerta naranja por lluvias para el Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Cartagena y Mazarrón

Europa Press Murcia
Publicado: domingo, 28 diciembre 2025 18:54
MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar, en su último boletín, la alerta naranja por lluvias, hasta las 21.00 horas, para las comarcas del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

De este modo, en esa zona pueden registrarse lluvias y tormentas, en ocasiones acompañadas de granizo, que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y un acumulado de 60 litros en 12 horas.

En el caso de Cartagena y Mazarrón, el aviso prevé cantidades de lluvia de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. El estro de la Región de Murcia continuará en alerta amarilla.

