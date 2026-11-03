Un equipo del IEO-CSIC detecta una floración masiva de Posidonia oceanica en el litoral murciano - IEO-CSIC

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico del Centro Oceanográfico de Murcia del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha detectado un episodio de floración masiva de Posidonia oceanica durante una campaña de seguimiento del estado de conservación de las praderas marinas del litoral regional, desarrollada durante el mes de octubre entre Calblanque y Águilas.

Los investigadores del Grupo de Ecología de Angiospermas Marinas (GEAM) han realizado inmersiones de hasta 30 metros de profundidad para evaluar la distribución y el estado de salud de estos hábitats, fundamentales para el ecosistema marino mediterráneo.

Durante los trabajos, los científicos y los buceadores voluntarios que participan en el proyecto Red de Posidonia de la Región de Murcia han sido testigos de este fenómeno, especialmente relevante en una especie de crecimiento lento como la Posidonia oceanica.

"Durante las inmersiones, tanto los investigadores como los buceadores voluntarios, hemos sido testigos de un evento de floración masiva de Posidonia oceanica, fenómeno de especial relevancia en esta especie de crecimiento más lento", ha explicado Juan Manuel Ruiz, investigador del IEO y responsable del grupo GEAM.

Ruiz ha señalado que estos episodios están relacionados con el calentamiento del agua provocado por las olas de calor, cuya frecuencia e intensidad aumentan como consecuencia del cambio climático. No obstante, ha recordado que la floración también constituye una forma de reproducción sexual que favorece la diversidad genética de la especie y su capacidad de adaptación a los cambios ambientales.

La campaña permitirá, además, elaborar mapas más precisos de las praderas marinas del litoral murciano. Para ello, los investigadores han realizado inmersiones hasta los 30 metros de profundidad, mediciones de distintos indicadores del estado de salud del hábitat y comprobaciones de los límites de distribución mediante un sistema de vídeo submarino georreferenciado.

"La obtención de mapas de praderas marinas fiables y precisos será uno de los objetivos de simposio CARTOGRASS que organiza este mismo grupo de investigación y que se celebrará en Cartagena en noviembre", ha indicado Ruiz.

Las praderas marinas desempeñan un papel relevante en la calidad y oxigenación del agua, el mantenimiento de la biodiversidad y los recursos pesqueros, la protección de las playas y la captura de carbono. El litoral murciano cuenta con importantes extensiones de estos hábitats en buen estado de conservación.

La campaña científica ACHOGRASS26 se enmarca en el proyecto ESMARES3, dedicado al seguimiento de las estrategias marinas y la evaluación del medio marino, y está financiada mediante un convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el CSIC, a través del IEO. Por su parte, las inmersiones con voluntarios y centros de buceo forman parte del proyecto Red de Posidonia de la Región de Murcia, financiado por el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma.