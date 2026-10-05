Un equipo de la UMU descubre una reacción química para acelerar el desarrollo de mejores fármacos - UMU

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universidad de Murcia (UMU), liderado por el profesor de Química Inorgánica Francisco Juliá-Hernández, ha descubierto una reacción química inédita que permite modificar directamente moléculas de interés farmacológico, abriendo nuevas posibilidades para el diseño de futuros medicamentos.

El grupo de investigación 'Fotocatálisis y Metodología Sintética' ha desarrollado una tecnología que permite transformar ácidos carboxílicos en compuestos de boro mediante luz visible y catalizadores de hierro, un metal económico, abundante y no tóxico, según ha informado la Universidad de Murcia.

La nueva metodología elimina las etapas intermedias que hasta ahora requerían este tipo de transformaciones, haciendo el proceso "más directo, rápido y sostenible", según explica la UMU.

El trabajo, desarrollado por Paula Visiedo-Jiménez, Quentin Ordan, Sarah-Jayne Burlingham y Francisco Juliá-Hernández, ha sido publicado en Journal of the American Chemical Society (JACS). El artículo ha superado las 10.000 descargas en una semana, hasta diez veces más que la media de otros artículos de la revista en el mismo periodo.

APLICACIÓN EN FÁRMACOS

Los compuestos de boro son utilizados en química orgánica y en el diseño de nuevos medicamentos. La sustitución de un grupo carboxílico por uno borónico permite modificar la estructura de una molécula y alterar propiedades como su actividad farmacológica, estabilidad y comportamiento en el organismo.

La tecnología desarrollada por la UMU puede aplicarse directamente sobre fármacos ya conocidos, como los antiinflamatorios oxaprozina y fenbufeno o el medicamento de quimioterapia clorambucilo, así como sobre esteroides y productos naturales.

Esto permite modificar directamente estructuras complejas para crear nuevos candidatos a medicamentos sin necesidad de sintetizarlos desde cero.

La investigación también ha demostrado que recursos químicos sencillos y de bajo coste, como el ácido acético, pueden transformarse en reactivos de alto valor añadido. Esta herramienta puede utilizarse para mejorar la estabilidad metabólica de los fármacos, evitando que el metabolismo destruya el principio activo antes de que cumpla su función.

"Proporcionamos una nueva herramienta para diseñar los fármacos del futuro, facilitando la exploración de nuevas estructuras con potencial interés farmacéutico", ha señalado Juliá-Hernández.

La investigación ha contado con financiación de la Agencia Estatal de Investigación y de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.