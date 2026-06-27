Los equipos de rescate enviados por la Región de Murcia se unen en Barajas al contingente español

MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, informaba a través de sus redes sociales del operativo murciano de emergencias que se va a unir al contingente español para ayudar en la búsqueda de supervivientes en Venezuela tras los terremotos.

Los dos equipos de rescate murcianos, integrados por guías caninos y arquitectos, se han unido en el Aeropuerto de Barajas, al contigente que va a enviar el Gobierno español. "Con ellos, el abrazo y la solidaridad de toda nuestra tierra", afirmaba López Miras.

"Ahora más que nunca, estamos con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles", añadía.