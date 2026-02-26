El escritor David Uclés presenta 'La ciudad de las luces muertas' este viernes en Cartagena

El escritor David Uclés - David Zorrakino - Europa Press

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El escritor ubetense David Uclés presentará su última obra, 'La ciudad de las luces muertas', este viernes, 27 de febrero, a las 19.00 horas, en la sala Isaac Peral de la sede CIM de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), según informa el Ayuntamiento.

Durante su visita a Cartagena, Uclés recibirá además el premio 'Pluma de Plata' otorgado por los clientes de La Montaña Mágica, coincidiendo con el décimo aniversario de la tienda de libros.

Antes de la presentación, a las 17.30 horas, la UPCT ha organizado 'Pasado en disputa: novelas, memoria y poder', una charla dirigida por Ana Ballabriga, escritora y directora del taller de escritura de la institución docente.

David Uclés (Úbeda, 1990) es escritor, músico, dibujante y traductor. Es el autor de 'La península de las casas vacías' (2024), el gran fenómeno literario del momento con más de 300.000 ejemplares vendidos. Esta obra ha sido reconocidas con una veintena de galardones, entre los que destacan el Premio Cálamo, el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio Dulce Chacón y el San Clemente.

Uclés colabora con La Vanguardia, El País, Diario Jaén y la Cadena SER. Su novela 'La ciudad de las luces muertas', la cuarta en su trayectoria, recibió la beca Montserrat Roig en 2022 y ha sido premiada con el Premio Nadal de Novela 2026.