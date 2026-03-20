La Escuela de Escritores de Assido ofrece un recital colectivo este lunes en el Café El Sur de Murcia

Miembros de la Escuela de Escritores de Assido con su coordinadora, Ángela Medina - ASSIDO

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Escritores de la Asociación para Personas con Síndrome de Down (Assido) ofrece un recital colectivo este lunes, partir de las 21.00 horas, en el Café El Sur de Murcia. Será dentro del ciclo de los 'Lunes Literarios' que coordina el poeta y periodista Alberto Caride.

De este modo, la Escuela de Escritores de Assido, bajo la coordinación de Ángela Medina, vuelve a participar en el ciclo con 15 chicos y chicas. En esta ocasión van a recitar los poemas que componen el proyecto 'La huella de los objetos', un trabajo especialmente emotivo que aborda el conflicto en Palestina.

Además leerán otras creaciones poéticas relacionadas con la identidad y un homenaje a las personas que más quieren. La Escuela de Escritores de Assido fue creada en 2024 con el fin de dar nombre y recoger toda la producción poética de sus miembros.