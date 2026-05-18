Espacio Dato pondrá a disposición de las empresas cartageneras un hub para testar soluciones tecnológicas avanzadas

Futuro Espacio Dato - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Cartagena pondrá en marcha 'Espacio Dato', un nuevo entorno tecnológico diseñado para que empresas, startups, centros de investigación y entidades innovadoras puedan desarrollar, ensayar y validar soluciones avanzadas basadas en inteligencia artificial, simulación, gemelos digitales y análisis avanzado de datos.

El proyecto, impulsado por el Gobierno municipal, estará ubicado junto al Espacio Nube, en el antiguo Mercado Gisbert, consolidando este enclave como un gran hub tecnológico orientado a la innovación, la formación para el empleo y la ciberseguridad empresarial.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que el objetivo es convertir la ciudad en "un espacio de referencia donde las empresas puedan probar soluciones tecnológicas avanzadas antes de implantarlas en entornos reales, reduciendo costes, acelerando la innovación y mejorando su competitividad", según han informado desde el Consistorio.

"Queremos que Cartagena sea la ciudad donde las empresas vienen a ensayar la tecnología del futuro. Espacio Dato nace para facilitar innovación, atraer talento y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas a la economía digital", ha señalado Arroyo.

La infraestructura contará con capacidades avanzadas de computación, interoperabilidad, inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad y gemelo digital, permitiendo integrar información urbana, industrial y operativa para recrear escenarios virtuales y testar aplicaciones tecnológicas vinculadas a sectores estratégicos como la logística portuaria, la industria, la defensa, la seguridad o el ámbito naval.

"Estamos construyendo una infraestructura tecnológica al servicio de las empresas y de la nueva economía del dato, capaz de conectar innovación, formación y desarrollo económico", ha explicado la alcaldesa.

Arroyo ha subrayado que Cartagena reúne "condiciones especialmente favorables" para liderar este tipo de iniciativas debido a la combinación de su puerto, el ecosistema industrial del Valle de Escombreras, el tejido tecnológico ligado a defensa y seguridad, la Universidad Politécnica y la experiencia acumulada en proyectos de digitalización y ciudad inteligente.

Además, el Ayuntamiento cuenta con plataformas de gestión inteligente, despliegues de sensórica y herramientas avanzadas de análisis y tratamiento del dato. "Ahora queremos transformar toda esa capacidad tecnológica en empleo cualificado, innovación empresarial y atracción de inversión", ha añadido.

Espacio Dato se desarrollará en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, centros tecnológicos y el ecosistema empresarial e innovador del municipio, reforzando además la conexión con iniciativas regionales vinculadas a inteligencia artificial, tecnologías duales y ciberseguridad.

La Junta de Gobierno ha aprobado ya la participación del Ayuntamiento en el programa europeo Red.es para impulsar este proyecto, cuyo presupuesto total asciende a 1.696.238,50 euros. La aportación municipal prevista será de 678.495,40 euros, condicionada a la obtención de la financiación.