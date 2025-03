Los espacios escénicos de Murcia acogen esta semana el premiado espectáculo 'Forever' y los éxitos de Mecano

MURCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los espacios escénicos del Ayuntamiento de Murcia acogen esta semana el premiado espectáculo de teatro 'Forever', ganador en los Premios Max y los Premios Talía, y el montaje musical 'Hija de la luna', con Robin Torres recordando sobre el escenario las canciones de Mecano.

La programación arrancará este miércoles, 5 de marzo, a las 20.00 horas, en la Sala Pequeña del Teatro Circo Murcia, con el ciclo 'Pequeño Gran Teatro' y 'Aoi No Ue'. Con este montaje, Islandia Cía rescata el trabajo clásico del teatro Noh para dialogar con el mundo contemporáneo y enfrentarse a su auténtica naturaleza con un precio de entrada de 10 euros.

El sábado 8 de marzo, a las 20.00 horas, llegará al Teatro Circo de Murcia uno de los montajes más esperados de la temporada como es 'Forever', coproducción de Kulunka Teatro y el Centro Dramático Nacional, un espectáculo irónico sobre la idea del amor eterno y la historia de una familia que se aleja de lo que soñó que sería.

Las entradas se pueden adquirir por 15, 18 y 20 euros en la taquilla de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, así como en la página web del teatro ('www.teatrocircomurcia.es').

En el Teatro Romea, escucharemos en el escenario el viernes 7 de marzo, a las 20.00 horas, los éxitos de Mecano en la voz de Robin Torres. Será con 'Hija de la luna. El mejor homenaje a Mecano', la propuesta que buscará ir más allá del tributo y que, tras 8 años de gira y más de 350 conciertos, regresa con un nuevo espectáculo basado en el disco 'Descanso dominical', un espectáculo con un precio de entrada de 34, 37 y 40 euros y que se pueden adquirir en la taquilla y a través de la web ('www.teatroromea.es').

Al día siguiente, 8 de marzo, a las 20.00 horas, llegará también al Romea 'Bodas de sangre. El musical', un espectáculo de la compañía murciana 'Agosto del 36' que cuenta con un precio de entrada de 12, 15 y 18 euros. La locura y la diversión de Zoo Cabaret inundarán el viernes 7 de marzo a las 20.00 horas el Auditorio de Beniaján. Las entradas ya están agotadas para ver a Madame Mara Boo y a los bichos y bichas del zoo, que presentarán su espectáculo 'Sumisión catódica'.

Por último, en el Teatro Bernal de El Palmar continuará el Certamen de Teatro Amateur 'Ciudad de Murcia' con 'La habitación del niño' que tendrá lugar el sábado 8 de marzo, a las 20.00 horas, cuando suba a escena la compañía manchega Carpe Diem para presentar esta reflexión sobre la felicidad, con un precio único de entrada de 3 euros que se encuentran a la venta de forma anticipada en la web ('www.auditoriosybernal.es') y en la taquilla del Teatro Circo de Murcia. En caso de no agotarse, las entradas se podrán adquirir el mismo día desde dos horas antes del inicio en la taquilla del propio espacio.

PROPUESTAS FAMILIARES

El sábado, 8 de marzo a las 12.00 horas los pequeños espectadores disfrutarán en el Salón de los Espejos del Teatro Romea con un nuevo cuento en inglés 'The Three Little Pigs', una propuesta de Arena Aprende para niños y niñas a partir de 4 años y a su vez a las 12.30 horas en la Plaza de los Patos de Vistabella.

El ciclo 'A pie de calle' continuará con 'Claudette', una pieza que nos habla de la relación y complicidad entre abuelos y abuelas y nietos y nietas. Se trata de un espectáculo de marionetas y malabares para todos los públicos que se convierte en un homenaje a la vejez y que llega a Murcia dentro del circuito 'Circo a escena'.

La programación se cerrará el domingo 9 de marzo, a las 12.00 horas, en el Auditorio de Guadalupe con 'La Isla del Tesoro' de la compañía Teatro Guerra con un precio de entrada de 5 euros, también a la venta en la web ('www.auditoriosybernal.es').