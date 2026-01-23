El esplendor del Carnaval de Cartagena llega al corazón de Madrid

El Carnaval de Cartagena desfila por el centro de Madrid con motivo de FITUR - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro de la capital de España se ha detenido este viernes 23 de enero ante la alegría y el colorido del Carnaval de Cartagena. Con un llamativo pasacalles, transformó la céntrica calle Preciados, desde Callao hasta la Puerta del Sol, en un escenario festivo.

La acción, que congregó a gran número de espectadores entre madrileños y turistas de todo el mundo, sirvió de escaparate para promocionar la fiesta de Cartagena, que aspira a ser declarada de Interés Turístico Nacional.

El evento está enmarcado dentro de las actividades que Cartagena ha trasladado a Madrid con motivo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y ha sorprendido a los viandantes ante la explosión de creatividad y fantasía del Carnaval de Cartagena, que tomó la calle con una energía y coreografías contagiosas.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado la potencia de estas fiestas como seña de identidad y motor turístico y manfiestó que "queremos que todo el mundo conozca nuestro Carnaval". Además, apostilló que esta fiesta es "el escaparate de una ciudad viva todo el año, con una oferta de actividades culturales, festivas y musicales".