Archivo - Las estaciones de ITV de la Región realizaron más de 613.800 inspecciones en el primer semestre - CARM - Archivo

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las 46 estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Región de Murcia realizaron 613.831 inspecciones periódicas durante el primer semestre de 2026, con una tasa de rechazo del 18,27%, según ha informado el Gobierno regional.

La Comunidad ha destacado que, desde la liberalización del servicio hace ocho años, las estaciones de ITV han generado 851 empleos y una inversión de 55 millones de euros destinada a la construcción, equipamiento y adaptación de las instalaciones.

Según los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, la Región dispone actualmente de un parque móvil de 1.215.840 vehículos, lo que sitúa la ratio en 26.431 vehículos por estación, menos de la mitad de la media nacional, fijada en 53.303.

El Ejecutivo autonómico ha señalado que esta red permite reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso al servicio, al tiempo que ha destacado que las estaciones están sometidas a controles de la Dirección General de Industria. En 2025 se realizaron 380 inspecciones adicionales y, en lo que va de 2026, otras 126, de las que cuatro derivaron en expedientes sancionadores.

A su vez, ha recordado que en 2023 se incorporaron medidas adicionales de supervisión, como la instalación obligatoria de cámaras en las líneas de inspección y la interconexión de los centros con una base de datos accesible para las fuerzas y cuerpos de seguridad y la Entidad Nacional de Acreditación.