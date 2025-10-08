El estado de la Policía Nacional de la Región es "óptimo", según su jefe Superior

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe Superior de la Policía Nacional, Ignacio del Olmo, ha asegurado que "el estado de salud de la Policía Nacional en la Región de Murcia es óptimo" y que, ya que "no se puede mejorar lo perfecto, tendremos que continuar con lo que tenemos en este momento". Así lo ha manifestado durante la celebración del patrón del cuerpo, los Ángeles Custodios, en un acto celebrado en la plaza del Cardenal Belluega, en Murcia.

Del Olmo, también ha afirmado que se sienten "muy integrados en la ciudad de Murcia" a la que han querido homenajear con motivo de su 1.200 aniversario con la entrega de una placa con la insignia del cuerpo al alcalde de Murcia, José Ballesta que ha afirmado que esto "simboliza el vínculo de los murcianos con quienes cada día se dejan la piel por mantener una ciudad segura, viva y orgullosa de su historia".

El acto ha comenzado con un pase de revista por parte del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, a los agentes desplegados en la plaza. Además, se ha hecho entrega de varias cruces al Mérito Policial con distintivo blanco y con el rojo a personas ajenas al cuerpo y a inspectores, oficiales y policías. También han recibido un diploma aquellos agentes que han dedicado un mínimo de 35 años "al servicio de los ciudadanos".

Durante su discurso, el jefe Superior de Policía, Ignacio del Olmo, ha dedicado un momento de recuerdo al exdelegado del Gobierno, Francisco Jiménez, fallecido en julio de este año y para el que ha pedido un instante de silencio.

Tras el homenaje a los caídos, durante el que se ha colocado una corona a los pies de la imagen de los Ángeles Custodios se ha realizado un desfile de vehículos y medios oficiales que han cruzado la plaza Belluga. Entre ellos ha participado un helicóptero, el Grupo Especial de Operaciones, la UIP, el GOIT, unidades de subsuelo y caninas, así como unidades policiales, científicas o de prevención y reacción y la unidad de caballería que, ataviada con uniformes de los celadores reales de 1825, antecesores de la Policía Nacional, ha cerrado el desfile.

El delegado del Gobierno, tras el acto, ha querido agradecer el trabajo de la Policía Nacional porque "gracias a esta gran labor España es uno de los países más seguros del mundo y la Región de Murcia una de las más seguras del país". Lucas, que ha destacado que en los últimos siete años se han incrementado las plantillas de este cuerpo en un 25%, ha querido "llamar a la responsabilidad de todas las administraciones para hacer frente a los bulos y a los discursos vacios que generan inseguridad y combatirlos con hechos".

Así, ha reiterado que "vuelve a tender la mano al Gobierno regional para trabajar con lealtad con el objetivo de defender por encima de todo los intereses de los ciudadanos de la Región de Murcia".

Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, también ha querido reconocer el trabajo de la Policía Nacional y ha reivindicado al Ministerio del Interior y al delegado del Gobierno "una mayor dotación de Policía Nacional" en la Región de Murcia, afirmando que "somos la comunidad autónoma con menos Policía Nacional y Guardia Civil por cada 100.000 habitantes".

A esta petición se ha sumado el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, que se ha preguntado si a la Delegación de Gobierno "no le llega la cobertura o es un búnker ajeno a la realidad de lo que sucede en las calles de la Región", tras las afirmaciones de Lucas de que la de Murcia es una de las comunidades más seguras del país.