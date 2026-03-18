Estudiantes de ESO de San Javier asisten a una charla sobre delincuencia de menores y redes de captación y trata - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 alumnos de Educación Secundaria del colegio Sagrado Corazón, de San Javier, han asistido este miércoles a una charla sobre delincuencia y otras cuestiones relativas a menores de edad, ofrecida por Policía Nacional y Policía Local, que se ha centrado en el papel del agente tutor.

La concejala de Policía Local, Alba Sánchez ha explicado que la charla, celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento, se ha celebrado a petición del propio colegio para abordar con los alumnos la delincuencia juvenil y las consecuencias que las infracciones de la ley tienen para los menores. La temática, competencia de Policía Nacional, ha incluido la problemática de la trata de seres humanos, que prolifera a través de las redes sociales, especialmente vinculadas a extranjería y menores en situación de vulnerabilidad.

Por parte de la Policía Local se ha intervenido para hablar sobre la figura del agente tutor como recurso cercano y accesible para los menores tanto en el plano preventivo como de intervención ante cualquier situación que lo requiera, según han informado desde el Consistorio.

Incidiendo en la prevención, el agente tutor ha recordado a los menores la normativa que rige el uso del patinete eléctrico en el municipio y las directrices pertinentes para un uso seguro del mismo.