Un estudio vincula un friso romano de Yecla con los posibles orígenes de la uva Monastrell

El secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Antonio Lorca, junto a la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, frente al friso romano expuesto. - CARM

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio científico sobre un friso romano del siglo III hallado en la villa de Los Torrejones, en Yecla, ha identificado semejanzas entre las uvas representadas en la pieza y la variedad Monastrell, lo que apunta a una posible vinculación de esta uva con la viticultura del sureste peninsular hace unos 1.700 años.

El secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Antonio Lorca, ha presentado este martes en el Museo Arqueológico de Murcia los resultados de la investigación, acompañado por la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara. El hallazgo aporta nuevos elementos científicos a la conmemoración prevista para 2027 en torno a la historia de la Monastrell.

El estudio analiza una placa decorativa del siglo III después de Cristo que representa una parra con hojas, zarcillos y racimos de uva. Los investigadores compararon sus características botánicas con las de 17 variedades de vid vinculadas históricamente al sureste peninsular y concluyeron que la representación corresponde a una variedad destinada a la elaboración de vino, según ha informado la Comunidad.

Entre las variedades examinadas, la Monastrell figura entre las que presentan mayor semejanza con las uvas esculpidas. Los detalles de la pieza sugieren, además, que el artesano pudo utilizar como modelo un sarmiento real.

El yacimiento de Los Torrejones fue declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, por la Dirección General de Patrimonio Cultural en 2018.

Durante la presentación, Lorca ha señalado que el descubrimiento permite relacionar el patrimonio arqueológico regional con la cultura del vino y con una variedad vinculada a la identidad y las tradiciones de los territorios vitivinícolas murcianos.

La Región de Murcia cuenta con tres denominaciones de origen protegidas para vinos, Bullas, Jumilla y Yecla, y es el territorio con mayor especialización en el cultivo de Monastrell del mundo, según la información facilitada por la Comunidad. Esta variedad representa el 56% de la Monastrell española en la DO Jumilla y ocupa el 85% de la superficie de viñedo de la DO Yecla.

En el ámbito del enoturismo, las tres rutas del vino de la Región registraron 85.798 visitantes, un 26,3% más que el año anterior, según los últimos datos de la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin). La Comunidad es la segunda autonomía con mayor crecimiento porcentual, por detrás de Extremadura.

Lorca ha destacado que esta actividad permite acercar a los visitantes al patrimonio, la gastronomía, los paisajes y las tradiciones vitivinícolas, además de contribuir a diversificar la oferta turística durante todo el año y generar oportunidades económicas en los municipios del interior.