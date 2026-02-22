Evacuan en helicóptero a un senderista herido en la Sierra de Carrascoy

Imagen del rescate - 112

MURCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido y evacuado a un senderista que ha resultado herido en la Sierra de Carrascoy-El Valle, en la pedanía de Algezares, término municipal de Murcia, según ha informado en un comunicado el 1-1-2.

A las 9.14 horas, una llamada realizada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaba de un accidente de montaña. Según el llamante una persona que practicaba senderismo se había precipitado desde lo alto de una pared de roca tras sufrir un resbalón o tropiezo accidental.

El suceso ha tenido lugar en la zona de El Valle, en un área de imposible acceso para vehículos, lo que ha condicionado las tareas de auxilio. Ante la complicada situación, se han desplazado a la zona efectivos de Bomberos Murcia y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, que permaneció en un punto cercano accesible para vehículos a la espera de la extracción del herido.

Dada la orografía agreste del terreno, que dificultaba enormemente la evacuación a pie o mediante camilla, se ha hecho necesaria la movilización del helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con un equipo de rescatadores del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Tras ser izado el accidentado se procedió a su traslado directamente al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, donde el personal facultativo esperaba la llegada de la aeronave para proceder a su asistencia.