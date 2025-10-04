El evento WIP'25 reunirá a más de 3.000 emprendedores, 'startups' e inversores a finales de mes

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo, Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), refuerza el emprendimiento regional con la celebración el próximo 29 de octubre de una nueva edición de WIP'25, encuentro que reunirá a más de 3.000 participantes entre 'startups', inversores y profesionales.

El evento se presenta como el gran catalizador de ideas audaces, creatividad y oportunidades de negocio. La consejera Marisa López Aragón destacó que "en la Región, este año se crean 8,6 empresas diarias frente a las 6,8 de la media nacional, lo que demuestra que nuestra hoja de ruta en materia de fomento del emprendimiento con un marcado perfil tecnológico, centrada en fortalecer la colaboración de todos los agentes que integran el ecosistema emprendedor regional, está dando frutos".

Durante la jornada se sucederán ponencias magistrales y experiencias innovadoras diseñadas para impulsar proyectos empresariales y fortalecer la red de contactos de los participantes. Cada iniciativa de las que dan cuerpo al programa se plantea como una semilla de futuro económico para la Región.

WIP'25 contará con dos bloques diferenciados: WIP Rookie, en horario de mañana, destinado a centros educativos, y WIP Emprendedores, a partir de las 17:00 horas, con un enfoque más empresarial y profesional. López Aragón subrayó que "el ecosistema emprendedor regional está en plena forma y WIP'25 lo demuestra".

"Estamos cerrando una etapa con resultados visibles y preparando una nueva estrategia regional que fortalecerá todavía más la capacidad de los emprendedores para generar empleo y futuro", añadió.

El WIP'25 ha abierto ya el plazo de inscripción hasta el 28 de octubre. Las 'startups', emprendedores, inversores, organismos, centros educativos y cualquier persona interesada en emprendimiento puede inscribirse en la web del Info.