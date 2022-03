El exalcalde de Ceutí defiende su inocencia en el 'caso 'Polideportivo': "La obra se hizo correctamente"

MURCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exalcade de Ceutí (Murcia) M.H.G. ha eludido este martes cualquier viso de responsabilidad en el 'caso Polideportivo', que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación del complejo deportivo 'José Antonio Camacho' en 2003, cuando el Ayuntamiento estaba bajo su gobierno.

Según ha afirmado en el primer día del juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Murcia, en aquella época él delegaba la mayor parte del trabajo municipal pues también era senador.

"He sido una persona que conforme he ido estando más años en el Ayuntamiento he ido delegando casi todas las funciones, porque no me creía en ningún momento ningún 'supermán', sino al contrario, una persona que tenía una labor con espíritu de servicio a favor de su pueblo", ha asegurado.

M.H.G., que ocupó el cargo de primer edil de Ceutí durante 28 años --desde 1979 a 2007--, ha insistido en que en todo momento procuró que "hubiera una organización bastante importante en el Ayuntamiento para que todo funcionara como la seda".

Respecto al complejo deportivo, ha afirmado que su construcción estaba incluida en el programa electoral con el que concurrió en 2003 bajo las siglas del PSOE. "Se le dijo a los técnicos que hicieran el proyecto; después, según quiero recordar, se hizo por un sistema de procedimiento negociado sin publicidad", ha dicho.

A esto, ha añadido que "se presentaron 'X' empresas", aunque ha matizado que no recuerda con exactitud los detalles del proceso porque en aquella época "teníamos una cantidad de inversión enorme y no estaba yo supervisando ni mucho menos las obras".

"El proyecto técnico se encargó, se aprobó en la Junta de Gobierno y todo se hizo como se habían hecho todas las obras en el municipio, con toda la corrección propia y sin advertencia de ilegalidad, ni por escrito ni verbal", ha apostillado.

Preguntado sobre quién encargó el proyecto, M.H.G. ha aseverado que no recuerda si fue él o el concejal de Obras, pero que, en cualquier caso, "la obra se hizo toda correctamente".

Se ha referido al técnico municipal que supervisó el proyecto, también encausado, al asegurar que "él estaba trabajando a destajo". "Podría tener algún error o equivocación, pero no solo él, cualquier persona de carne y hueso", ha enfatizado, tras poner de relieve la ingente cantidad de obras impulsadas en aquellos años.

Según la versión del exalcalde, el Consistorio contaba con una oficina técnica para gestionar actuaciones como la del polideportivo. "¿Usted cree, señoría, que yo voy a estar pendiente del director de obras? Yo no soy un supervisor de obra", ha espetado, para señalar a continuación que a él le dieron el contrato para firmarlo, "como me pasaban cientos de papeles" diariamente, y así hizo.

"El contrato lo harían los servicios administrativos --del Ayuntamiento-- lo mas correctamente posible", ha añadido M.H.G., quien ha remarcado a renglón seguido que sí existió una partida presupuestaria para la edificación del complejo.

Respecto a la inauguración del polideportivo, que, según desvela el escrito de la Fiscalía, contó con la presencia de los exfutbolistas José Antonio Camacho --que le dio nombre al complejo-- y Vicente del Bosque, el exregidor ha negado que tuviera lugar en 2003, antes del inicio del expediente municipal, fechado en 2004.

Al hilo, ha precisado que el acto celebrado "no fue una inauguración ni hubo una sola invitación", y que Camacho se pasó por allí aprovechando su visita a la Región de Murcia por otras razones.