Las excavaciones descubren estructuras monumentales en el Anfiteatro romano de Cartagena que se podrán visitar en 2026

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

Las excavaciones en el Anfiteatro romano de Cartagena han sacado a la luz estructuras de gran valor arqueológico que, según ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo, se abrirán al público en una primera ronda de visitas en el primer trimestre de 2026, antes de su apertura estable.

Arroyo, que ha visitado las excavaciones junto al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha destacado que los trabajos han permitido descubrir un muro de más de 30 metros que dividía dos sectores de la grada y la parte superior de un vomitorio, un pasillo cubierto de acceso al graderío, "por lo que suponemos que la estructura tendrá un alzado mucho mayor. Estamos ante estructuras espectaculares incluso para quienes menos entendemos de arqueología".

Arroyo ha anunciado que está en contratación la construcción del pabellón de recepción de visitantes, con una inversión municipal de 450.000 euros, "que permitirá establecer el año que viene un régimen estable de visitas gestionadas por Cartagena Puerto de Culturas, una de las principales novedades con motivo de su 25º aniversario".

Aunque el objetivo es poner en marcha las visitas regulares en la segunda mitad de 2026, "lo que estamos viendo en el anfiteatro es demasiado importante como para esperar, así que vamos a trabajar para hacer posible una primera ronda de visitas en el primer trimestre del año".

Esta nueva fase de excavaciones tiene por objeto recuperar el sector nororiental del graderío del anfiteatro, consolidar el doble anillo de la plaza de toros y restaurar su portada principal, además de avanzar en la definición del graderío comprendido entre el muro que separa la zona media y la superior y el muro del podium que cierra la arena.

Los trabajos cuentan con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma y comenzaron el pasado mes de julio, dentro del protocolo de colaboración firmado en 2023 entre el Ayuntamiento de Cartagena y el Ministerio de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana.

FINANCIACIÓN

Esta fase está financiada por el Ministerio de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, con 2,3 millones de euros, y por el Ayuntamiento de Cartagena, que aporta más de 520.000 euros destinados a la redacción del proyecto, la dirección facultativa y el desmontaje previo del anillo simple de la plaza de toros.

El ejecutivo central destinó 750.000 euros a los trabajos de recuperación del cuadrante suroriental. La tercera de las actuaciones, ya terminada, fue la intervención en el cuadrante meridional del Anfiteatro Romano y consolidación del doble muro del anillo de la Plaza de Toros, que el Gobierno de España financió con 297.000 euros.

Además, la alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento tiene preconcedido un nuevo proyecto de 1,5 millones de euros con cargo al 2 % Cultural 2023, destinado a consolidar el doble anillo de la plaza y completar la excavación arqueológica de la arena, con una aportación municipal de 1,1 millones de euros. "Estamos preparando ya la documentación para concurrir a la próxima convocatoria del 2 % Cultural y seguir consolidando las estructuras interiores del anfiteatro", ha explicado.

A las inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Cartagena y las aportaciones obtenidas de la Administración del Estado, se suman 4,5 millones de euros aportados por la Comunidad Autónoma en las sucesivas fases de actuación arqueológica que se han realizado sobre el monumento.

Por su parte, Lucas ha asegurado que "es obligación de los poderes públicos la protección y conservación del patrimonio cultural histórico y arqueológico español. Y si hay alguna ciudad en la Región de Murcia donde ese mandato constitucional adquiere especial sentido, es Cartagena". Así, el delegado ha indicado que la ciudad es un ejemplo de "cómo la recuperación de todo ese patrimonio ha impulsado su regeneración urbana, crecimiento y modernización".

INVERSIONES EN EL TEATRO ROMANO Y LA CATEDRAL

Por otra parte, Lucas ha explicado que el Ministerio de Industria y Turismo ha concedido 2,2 millones de euros para las obras de excavación y restauración del pórtico del Teatro Romano, mientras que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un convenio con el Ayuntamiento y el Obispado de Cartagena ha comprometido 2 millones para el proyecto de restauración de la catedral de Santa María La Mayor de Cartagena.

"Son obras e inversiones que contribuirán a que Cartagena se consolide como una de las grandes ciudades patrimoniales del país y que demuestran la importancia del trabajo y la coordinación entre administraciones cuando existe la voluntad y lealtad necesarias", ha concluido Lucas.