Éxito en la Cabalgata anticipada de Reyes Magos de Cartagena con más de 100.000 asistentes

Público de todas las edades comparte su ilusión con Melchor, Gaspar y Baltasar a lo largo de un recorrido de tres kilómetros por el puerto y el casco histórico - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Cabalgata anticipada de Reyes Magos en Cartagena "ha sido todo un éxito", con la presencia a lo largo de sus tres kilómetros de recorrido de más de 100.000 personas, en su gran mayoría público infantil, tal y como ha indicado al final del desfile la alcaldesa Noelia Arroyo. La regidora también ha agradecido el esfuerzo del personal del Ayuntamiento, así como de artistas, actores, músicos y demás integrantes del desfile por su entrega para la realización adelantada del desfile.

La celebración de este tradicional día dedicado a los Reyes Magos ha tenido lugar 48 horas antes de lo previsto en Cartagena este 2026, desarrollándose este sábado 3 de enero ante la previsión de lluvias, adaptando también su recorrido habitual.

El desfile partió a las seis de la tarde desde la Lonja-Pescadería y finalizó en la Plaza del Ayuntamiento, recorriendo enclaves emblemáticos como el Paseo Alfonso XII, la calle Real y las calles Carmen y Mayor, permitiendo así que el público pudiera disfrutar del evento con mayor seguridad y comodidad.

El cortejo destacó por su gran variedad de espectáculos de animación, música y teatro de calle, con propuestas pensadas para todos los públicos. Batucadas, bandas de música, charangas y compañías teatrales aportaron ritmo y dinamismo al desfile, junto a espectáculos visuales de gran formato como dragones, dinosaurios, escenas steampunk y recreaciones circenses que llenaron de fantasía las calles del centro histórico y el puerto.

Las carrozas, diseñadas por artistas especializados, ofrecieron un recorrido temático inspirado en el cine, la magia y los mundos imaginarios, con la participación activa de asociaciones de vecinos, empresas y colectivos locales.

El desfile culminó con la presencia de Sus Majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, cerrando una cabalgata multitudinaria que volvió a convertir Cartagena en un gran escenario festivo como antesala a la noche más esperada por pequeños y mayores, que como es tradición será la del 5 al 6 de enero.

Entre las carrozas figuraron propuestas de gran atractivo visual, como Magic Circo, inspirada en el circo clásico; la carroza LEGO, con personajes reconocibles del popular universo; o las recreaciones de Aladdín, Jurassic Park y Ratatouille, que despertaron el entusiasmo del público infantil. También llamaron la atención las carrozas de seda y luz, como La Selva, El Señor del Tiempo o Primavera, que aportaron un componente mágico y artístico al desfile, reforzando el carácter participativo y espectacular de la cabalgata de Cartagena.

Así, Melchor, Gaspar y Baltasar adelantaron la ilusión de los pequeños cartageneros con una cabalgata anticipada que volvió a llenar las calles de fantasía y emoción, poniendo de manifiesto que Cartagena es mágica en Navidad. Los regalos llegarán el 6 de enero a todas las casas.

MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR INICIARON LA JORNADA A PRIMERA HORA

La magia de los Reyes Magos adelanta la ilusión en Cartagena, que celebra hoy sábado la Cabalgata. Melchor, Gaspar y Baltasar han recorrido este 3 de enero diferentes puntos de Cartagena, visitando a mayores y pequeños en lugares como el Asilo de Ancianos, el Hospital Santa Lucía o la Casa Cuna.

Sus Majestades también han protagonizado un pasacalles por el casco histórico, así como la tradicional recepción en el Palacio Consistorial, donde han sido recibidos por la alcaldesa Noelia Arroyo y miles de pequeños.