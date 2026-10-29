Experiencias inmersivas, talleres y eventos nocturnos, la agenda más terrorífica de Halloween para los adolescentes

Archivo - Caretas de personajes de miedo y villanos de películas en una tienda de disfraces - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de la Región de Murcia han preparado una intensa y variada agenda de ocio nocturno, itinerarios de misterio y pasajes del terror para el público joven y adolescente con motivo de las celebraciones de Halloween este fin de semana.

La programación incluye experiencias inmersivas, talleres creativos, cine de terror y eventos nocturnos ambientados para poner a prueba a los más atrevidos.

En la capital, la red de Espacios Jóvenes del Ayuntamiento de Murcia ha desplegado una programación especial que incluye, entre otras actividades, el taller intensivo de escritura creativa 'La orillica del Quijal' este sábado, 11.00 a 13.30 horas, en el Espacio Joven La Nave.

Ese mismo día, a las 19.00 horas, y en el mismo lugar, los jóvenes murcianos podrán disfrutar de la obra teatral 'Don Juan Tenorio. Cuán gritan esos malditos', a cargo de la compañía 'Entre cajas y bambalinas'.

A esta oferta se suma la de Terra Natura Murcia, que ofrecerá este viernes y sábado, desde las 20.00 horas hasta la medianoche, una experiencia nocturna iluminada por la zona africana con túnel del terror en la zona de suricatas y la cena inmersiva 'El misterio de Transilvania' el 31 de octubre.

Por su parte, en Cartagena, el Castillo de la Concepción albergará este sábado, a las 22.00 horas, un pase especial para mayores de 16 años de 'El Castillo Embrujado', adaptado por Faustino Sáez con música, magia y un enfoque desenfadado.

Además, la Concejalía de Juventud integrará dentro del programa 'Tiempo Libre Alternativo' (T-LA) el XII Certamen de cortometrajes de terror 'En ocasiones veo cortos' para mayores de 16 años, este viernes, a las 20.30 horas, en el Centro de Recursos Juveniles del Paseo Alfonso XIII.

Asimismo, la red juvenil de barrios y diputaciones acogerá pasajes del terror específicos para jóvenes y adolescentes, como la experiencia organizada por la Plataforma Juvenil de La Palma en el centro cívico o la actividad de la Asociación Juvenil Sierra La Muela en Galifa, que incluye fiesta DJ.

La oferta en el municipio cartagenero completará su agenda con el pasillo del terror del grupo scout Narsés en el Polígono de Santa Ana, junto con el pasaje del terror de Vista Alegre con ambientación de películas del género y la tarde de juegos de mesa y concurso de disfraces para jóvenes de 14 a 35 años en la Asociación de Vecinos Casco Histórico San Diego.

En Lorca, la agenda para adolescentes y jóvenes incluirá la 'Tercia Horror Experience', con un macro pasaje del terror de más de 6.000 metros cuadrados, yincana y música. Además, esrte sábado, a las 19.00 horas, se realizará en Lorca la visita guiada nocturna 'Leyendas y Misterios de Lorca' desde el centro de visitantes para mayores de 17 años.

En Caravaca de la Cruz, el Centro Joven se convertirá el 31 de octubre en un 'Pasaje del terror' con pases gratuitos a partir de las 20.00 horas, todo ello dentro del programa 'Caravaca Joven', mientras que en San Pedro del Pinatar la oferta juvenil arrancará este viernes con el pasaje del terror 'El colegio de las almas rotas', en el Museo Municipal Palacio Barón de Benifayó, de 20.00 a 23.00 horas.

Puerto Lumbreras celebrará en el parque Augusto Vels la segunda edición de 'El Parque de las Pesadillas', con pases de terror para público joven y adulto desde las 20.00 hasta las 23.30 horas el día 30, y de 21.00 a 23.30 horas el día 31.

Alhama de Murcia completará la oferta con sesiones de cine de terror en el Teatro Cine Velasco, la experiencia de supervivencia 'Viral Zombie' (de 23.00 a 4.00 horas) y una fiesta con DJs en el Espacio Joven La Estación.

Blanca, por su lado, transformará su plaza de abastos este sábado, a partir de las 19.00 horas, en 'El Mercado', una experiencia inmersiva a oscuras con sorpresas y ambientación terrorífica.