Expertos analizan el impacto ambiental, energético y jurídico de la iluminación artificial en Cartagena y el Mar Menor

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La I Jornada científico-técnica de contaminación lumínica y eficiencia energética en Cartagena y Mar Menor, organizada por la Cátedra de Medio Ambiente, Agua y Energía de la UCAM celebrada este martes se ha centrado en como la iluminación artificial, cuando no se utiliza de forma adecuada, se convierte en un problema ambiental con efectos directos sobre la salud, la biodiversidad y el consumo energético.

En este foro, expertos de distintos ámbitos han analizado esta forma de polución emergente y sus efectos en entornos especialmente sensibles como el litoral de la Región de Murcia, según informaron fuentes de la UCAM en una nota de prensa.

El evento ha servido para definir líneas de actuación orientadas a mejorar la gestión de la iluminación exterior, como la optimización de las luminarias para evitar la proyección innecesaria de luz hacia el cielo, la aplicación de criterios científicos en la intensidad y orientación del alumbrado según cada espacio y el impulso de soluciones tecnológicas que reduzcan el consumo energético.

Asimismo, se ha subrayado la necesidad de avanzar en instrumentos de planificación y zonificación que protejan los entornos naturales y compatibilicen la iluminación con la seguridad y la actividad urbana, reforzando la colaboración entre administraciones, universidad y sector empresarial para aplicar el conocimiento científico a la gestión del alumbrado público.

En este contexto, el director de la Cátedra de Medio Ambiente, Agua y Energía de la UCAM, José Luis Durán, ha señalado que el objetivo del encuentro es "generar un diálogo entre todos los agentes implicados para alcanzar soluciones útiles para la ciudadanía".

Por su parte, la vicerrectora de Investigación de la UCAM, Estrella Núñez, ha subrayado que "la investigación universitaria debe ofrecer criterios científicos y datos objetivos que sirvan de base para diseñar políticas públicas más eficaces".

En la misma línea, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia,Juan María Vázquez, y el concejal de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, Diego Ortega, han coincidido en la necesidad de aplicar estos criterios en la iluminación para mejorar la eficiencia energética y compatibilizar seguridad, actividad urbana y protección del entorno.

Ortega ha explicado que el Ayuntamiento trabaja en un contrato de servicios energéticos para renovar cerca de 50.000 luminarias del municipio, con el objetivo de reducir el consumo eléctrico, las emisiones de CO2 y la contaminación lumínica.

La jornada, clausurada por Víctor Serrano, director general del Mar Menor, ha contado con la participación de investigadores de diversas universidades, como Alejandro Sánchez de Miguel, del Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC, y Masao Javier López, de la Universidad de Granada, junto a representantes de la UCAM, de la Administración regional y del Ayuntamiento de Cartagena, así como de directivos y profesionales de empresas del sector.