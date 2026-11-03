Las exportaciones regionales de equipamiento de riego crecen un 48% y lideran el mercado nacional - CARM

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se situó como la primera comunidad autónoma en exportaciones de equipamiento de riego entre enero y agosto de 2026, con ventas al exterior por valor de 39,79 millones de euros, un 48% más que en el mismo periodo del año anterior.

Esta cifra representa el 36,32% del total de las exportaciones españolas de estos productos y supone cerca de 13 millones de euros más que entre enero y agosto de 2025. Además, las ventas regionales duplican las de la segunda comunidad autónoma del país.

El sector acumula cuatro años consecutivos de crecimiento en los mercados internacionales y ha aumentado sus exportaciones más de un 160% desde 2022, según los datos facilitados por el Gobierno regional.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha destacado estas cifras durante una visita a las instalaciones de OdinS, una empresa tecnológica murciana especializada en soluciones para la agricultura de precisión, el control del riego y la gestión de explotaciones agrícolas.

Buendía ha señalado que el incremento de las exportaciones regionales representa el 84% del crecimiento registrado en el conjunto de España durante los ocho primeros meses del año.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

OdinS cuenta con presencia en más de 30 países, más de 5.000 dispositivos operativos y un centenar de instalaciones activas. La compañía desarrolla soluciones de digitalización agroalimentaria y gestión eficiente del agua, mediante tecnologías como sensores de suelo, sondas capacitivas y sistemas de control del riego ajustados en tiempo real.

Entre sus líneas de trabajo figuran la agricultura de precisión, el control avanzado en zonas vulnerables a nitratos y el despliegue de redes agroclimáticas en colaboración con el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida).

En el ámbito de la cooperación internacional, la empresa desarrolla un proyecto en la región de Gorgol, en Mauritania, financiado a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). La iniciativa cuenta con una inversión prevista de 550.000 euros y un plazo de ejecución de 15 meses, e incluye el diseño de un plan agronómico, el análisis de los recursos hídricos y la formación de personal local.