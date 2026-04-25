Una exposición muestra en el Museo de Santa Clara documentos de la historia del monasterio desde la Edad Media y Moderna

Cartel de la conferencia de Javier Castillo que precederá a la apertura de la exposición. - CARM

MURCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles, a las 19.00 horas en el salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia, tendrá lugar la conferencia 'Los pergaminos del monasterio de Santa Clara: historia y valor de un archivo', impartida por Javier Castillo, director del Archivo General de la Región de Murcia.

Esa conferencia dará pie a la presentación de una exposición temporal en la sección de arte sacro del Museo de Santa Clara, compuesta por 11 documentos facsimilares históricos pertenecientes al monasterio de Santa Clara la Real de Murcia. Tras la conferencia se visitará la sala del coro alto del Museo para la inauguración de la muestra que contiene las ediciones facsimilares de los pergaminos.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, resaltó que "estos documentos que se presentan son un rico testimonio escrito sobre la vida, la religiosidad y, sobre todo, la compleja economía de la comunidad de clarisas desde el siglo XIII hasta la primera Edad Moderna".

La vida en el monasterio se caracterizaba por la estricta austeridad y pobreza, sustentada por las limosnas y la ayuda del Concejo murciano. Sin embargo, la adopción de la Regla Urbaniana les permitió paulatinamente contar con un modesto patrimonio.

Los documentos expuestos reflejan este crecimiento, muestran la recepción de dotes de hijas y viudas de la nobleza local, la posesión de bienes raíces en la huerta y el cobro de censos en dinero y en especie. Revelan también la crucial protección real, como el privilegio de Sancho IV o la carta privilegio de las tercias de trigo concedida por los Reyes Católicos.

La mejora administrativa a finales del siglo XV, con el nombramiento de mayordomos y la entrada en el convento de religiosas pertenecientes a conocidas familias, como los Pacheco o los Fajardo, marcó una inflexión, asegurando la supervivencia y el desarrollo del convento en los siglos venideros. "En conjunto, estos pergaminos son la crónica de cómo las clarisas tejieron su existencia en la trama social y económica de la Murcia bajomedieval".