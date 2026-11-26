Archivo - Varios niños hacen fila con sus mochilas - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un alumno de diez años ha sido expulsado durante 15 días de su centro educativo, un colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Murcia, tras requisarle una pistola de balines dentro del recinto escolar con la que no hirió a nadie, según ha informado la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Tras localizar el arma, el centro ha adoptado las medidas contempladas en la normativa vigente y, como medida correctora, ha acordado la expulsión del menor durante 15 días.

De forma paralela, se ha mantenido una reunión con la familia del alumno, ha acudido al centro el equipo de convivencia y se está realizando un seguimiento al menor para evitar cualquier conducta contraria a las normas de convivencia.