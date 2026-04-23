Extinguido un conato de incendio forestal en la ribera del río Segura a su paso por Cieza

Lugar donde se ha producido el conato de incendio - 1-1-2

CIEZA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infomur han extinguido este jueves un conato de incendio forestal declarado en la ribera del río Segura a su paso por Cieza. El fuego, que se ha detectado pasado el mediodía, ha afectado a una superficie de 100 metros cuadrados gracias a la intervención de los servicios de emergencia.

El '1-1-2' ha recibido el aviso a las 12.32 horas a través de uno de los puestos de vigilancia fijos del dispositivo, que alertaba de la presencia de humo blanco cerca del paraje de La Majada de la Vaca, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Un agente medioambiental desplazado a la zona ha confirmado el foco del incendio y su proximidad a masa forestal, lo que ha motivado la movilización de brigadas forestales, brigadas de intervención rápida y efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS).

Tras una primera evaluación sobre el terreno, los agentes medioambientales han determinado que no era necesaria la participación de los bomberos del Consorcio, quienes han regresado a su base.

Las tareas de extinción han quedado a cargo de la brigada forestal y la de intervención rápida. El incendio se ha dado por controlado a las 13.43 horas y finalmente se ha declarado extinguido a las 14.20.

Al lugar también se ha desplazado la brigada de investigación de delitos ambientales de la Dirección General del Patrimonio Natural y Acción Climática. Los especialistas trabajan sobre el terreno para investigar el origen y las causas del fuego.