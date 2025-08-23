Extinguido el incendio declarado ayer tarde en las Cuestas de Cedacero, en Cartagena

MURCIA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de extinción, en la última actualización de las 17.40 horas, ha dado por extinguido el incendio forestal declarado ayer tarde en las Cuestas de Cedacero, en Cartagena), e informa que se retiran a base todos los medios terrestres que permanecían en la zona.

Esta mañana, a las 11.30 horas, el director de extinción informaba que continúan los trabajos de extinción en la zona del incendio, asegurando el perímetro y refrescando aquellos puntos más calientes. Y adelantaba de forma provisional la superficie afectada, que asciende a 14,6 hectáreas de matorral.

La Brigada de Investigación de Delitos Ambientales se ha dirigido esta mañana al lugar del incendio, a fin de esclarecer las causas y el punto exacto del origen del incendio.