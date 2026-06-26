Extinguido un incendio de vegetación en Albudeite sin afección a zona forestal

Imagen tomada desde el helicóptero MU020 a su llegada - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

ALBUIDETE (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

Un operativo del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, ha apagado un incendio de vegetación declarado en un terreno agrícola próximo a viviendas y al cauce del río Mula, en el Camino de las Viñas de Albudeite, según informa el '1-1-2' de la Región de Murcia.

El Centro de Emergencias ha recibido, a las 11.47 horas, varias llamadas alertando del incendio en una parcela agrícola del referido paraje.

Al lugar ha acudido un agente medioambiental y una pareja de vigilancia forestal de Protección Civil, que han confirmado el incendio y el peligro de que se extendiera a una zona forestal, por lo que se han movilizado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias con técnico de extinción y brigada helitransportada.

A las 12.40 horas, el técnico de extinción lo ha dado por controlado y, a las 13.15 horas, por extinguido. Informan desde el '1-1-2' que el incendio no ha afectado a terreno forestal.